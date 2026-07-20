ЕСПЧ обязал РФ вернуть украинцам земельные участки в Севастополе

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что российские власти нарушили право на мирное владение имуществом и право на справедливое судебное разбирательство, незаконно лишив владельцев земельных участков их собственности в аннексированном Севастополе. Как сообщает Крымскотатарский ресурсный центр, об этом идет речь в решении суда по делу "Баженов и другие против России и Украины", принятом 16 июля.

Заявителями по делу были пять человек, дело названо по имени одного из них - Владимир Баженов. Их интересы представляли украинские юристы Егор Бойченко, Андрей Лещенко и Сергей Заец, отмечает Крым.Реалии.

Дело касалось решений российских властей, которые в 2015–2017 годах аннулировали права собственности на земельные участки, законно переданные гражданам украинскими властями до оккупации и аннексии Крыма в 2014 году. В качестве основания российские власти использовали утверждение о том, что эти земли якобы относятся к лесному фонду и не могли находиться в частной собственности.

Указано, что ЕСПЧ единогласно установил нарушение статьи 1 Первого протокола к Европейской конвенции о правах человека, касающейся защиты права собственности, а также статьи 6 Конвенции, гарантирующей право на справедливое судебное разбирательство. Суд пришёл к выводу, что решения об аннулировании права собственности и возвращении земельных участков в государственную собственность не соответствовали требованиям законности.

Российские суды, рассматривая законность первоначальной передачи земельных участков, ссылались при этом на якобы нарушение украинского земельного законодательства. ЕСПЧ решил, что это делалось лишь с целью обосновать применение российского законодательства и лишение заявителей их имущества.

Часть заявителей изначально выдвигала претензии и к Украине, считая, что государство не обеспечило надлежащую защиту их имущества. Однако в 2023 году они отозвали свои требования, после чего ЕСПЧ рассматривал только вопрос ответственности России.

Российские власти после исключения России из Совета Европы не исполняют решения ЕСПЧ. В самом ЕСПЧ заявляют, что власти России обязаны это делать, если соответствующие дела суд начал рассматривать до сентября 2022 года. Механизма принудить Россию выполнять решения суда, однако, после её исключения из Совета Европы не существует.



