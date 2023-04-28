ЕСПЧ обязал Россию выплатить 129 миллионов евро гражданам Грузии

Европейский суд по правам человека в пятницу принял решение, которым обязал Россию выплатить более 129 миллионов евро в качестве компенсации гражданам Грузии за нарушение их прав во время войны 2008 года. Об этом сообщается на сайте суда.

Как отмечает "Настоящее время", речь идёт о решении по второй части иска грузинских властей, поданного против России в связи с событиями 2008 года. Оно касается справедливой компенсации согласно статье 41 Европейской конвенции по правам человека и не было охвачено основным решением 2021 года по иску Грузии против России.

Решение принято, несмотря на то, что Россия была в прошлом году исключена из Совета Европы и не участвует в работе ЕСПЧ. Российские власти ранее распорядились не исполнять решения ЕСПЧ, вынесенные после 15 марта 2022 года.

Компенсация в размере 3,2 млн евро предусмотрена в связи с убийством по меньшей мере 50 мирных жителей (всего было 116 заявок), 2,7 млн евро - сумма компенсаций для по меньшей мере 116 пострадавших от произвольных задержаний и бесчеловечного и унижающего достоинство обращения, 640 тысяч евро – 16 пострадавшим от пыток грузинским военнопленным.

Самая большая сумма - в совокупности 115 миллионов евро - присуждена в связи с воспрепятстствованием возвращению граждан Грузии в их дома на территориях самопровозглашённых Абхазии и Южной Осетии, которые Грузия считает оккупированными Россией. От действий российских властей в данном случае пострадали не менее 23 тысяч человек. Ещё 8,2 миллионам присудили по меньшей мере 142 лицам, пострадавшим от отсутствия адекватного расследования российской стороной гибели гражданских лиц во время активной фазы боевых действий.