ЕСПЧ: переход на латышское обучение не дискриминирует русскоязычных

Принятые Латвией в 2018 году поправки о постепенном переходе в средних классах на обучение на латышском языке в школах национальных меньшинств не нарушают право на образование в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека. Такое решение вынес Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщает Delfi.

Решение ЕСПЧ в своем фейсбуке прокомментировала правозащитница Елизавета Кривцова. " Учитывая состояние латвийской системы образования, ближайшие 5 лет придется смириться с ухудшением качества образования и невозможностью улучшить ситуацию преподаванием на русском или украинском. А потом то ли появятся хорошие латышские учителя для всех (во что я мало верю), то ли образование перетечет в другие формы (это уже происходит), то ли произойдут изменения мировой системы", — написала Кривцова.

Ранее реформу школ в Латвии раскритиковали эксперты ООН . По мнению правозащитников, принятые в Латвии поправки "резко ограничивают образование на языках меньшинств" (в письме перечислены русский, украинский, белорусский, иврит, литовский и эстонский) и "противоречат международным стандартам в области прав человека, в том числе запрету дискриминации по языковому признаку и Конвенции ООН о правах ребенка".

Весной 2018 года Сейм принял в окончательном чтении поправки к закону об образовании и закону об общем образовании, которые предусматривают постепенный переход на обучение на латышском языке в средней школе в учебных заведениях национальных меньшинств.