ЕСПЧ постановил России выплатить Грузии 253 млн. евро

Европейский суд по правам человека постановил, что Россия должна выплатить Грузии 253 миллионов евро. Компенсация присуждена за строительство барьеров между Грузией и её регионами Абхазией и Южной Осетией, объявившими свою независимость от Тбилиси в начале 1990-х, передаёт "Настоящее время".

Москва признала независимость регионов после войны 2008 года. Как говорится в решении суда по делу "Грузия против России", с 2009 года при участии российских военных был построен металлический забор с колючей проволокой на бывшей административной границе между территориями, которую Тбилиси называет линией оккупации.

Суд отметил систематический характер нарушений Европейской конвенции о правах человека со стороны России: незаконные задержания за пересечение границы, чрезмерное применение силы, пытки и жестокое обращение, ограничения свободы передвижения и доступа к домам, земле и семьям, а также запрет на обучение на грузинском языке.

Россия решения ЕСПЧ с 2022 года не признаёт.