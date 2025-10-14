Ссылки для упрощенного доступа

ЕСПЧ постановил России выплатить Грузии 253 млн. евро

Европейский суд по правам человека постановил, что Россия должна выплатить Грузии 253 миллионов евро. Компенсация присуждена за строительство барьеров между Грузией и её регионами Абхазией и Южной Осетией, объявившими свою независимость от Тбилиси в начале 1990-х, передаёт "Настоящее время".

Москва признала независимость регионов после войны 2008 года. Как говорится в решении суда по делу "Грузия против России", с 2009 года при участии российских военных был построен металлический забор с колючей проволокой на бывшей административной границе между территориями, которую Тбилиси называет линией оккупации.

Суд отметил систематический характер нарушений Европейской конвенции о правах человека со стороны России: незаконные задержания за пересечение границы, чрезмерное применение силы, пытки и жестокое обращение, ограничения свободы передвижения и доступа к домам, земле и семьям, а также запрет на обучение на грузинском языке.

Россия решения ЕСПЧ с 2022 года не признаёт.

Армия РФ получила новый приказ
Армия РФ получила новый приказ

Армия РФ получила новый приказ

Война с НАТО в "нулевой фазе"


