ЕСПЧ присудил €12,4 тысячи активисту, плюнувшему в портрет Путина

Европейский суд по правам человека присудил 29-летнему активисту чувашского отделения незарегистрированной партии "Другая Россия" Дмитрию Каруеву 12,4 тысячи евро (1,1 миллиона рублей) компенсации. Его арестовали на 15 суток за плевок в портрет президента Владимира Путина. Об этом говорится на сайте суда.

ЕСПЧ признал, что российские власти нарушили право Каруева на свободу выражения мнения. Россия должна выплатить активисту 10 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда и ещё 2,4 тысячи евро за судебные издержки.

В мае 2012 года Каруева осудили на пятнадцать суток за мелкое хулиганство во время акции у Дома правительства Чувашской Республики в Чебоксарах. Его соратник по партии организовал возложение портрета Путина с датами 1952-2012 годы, перевязанного белой лентой. К изображению активисты положили две гвоздики и рюмку водки с хлебом, после чего Каруев плюнул в портрет.

За акцией наблюдали сотрудники полиции. Активиста задержали и арестовали на 15 суток. На суде Каруев признался, что плюнул в портрет президента. По его словам, так активист хотел выразить протест против действий и политики Путина на посту президента и председателя правительства России. Путин был избран президентом на новый срок 4 марта 2012 года.

Суд признал Каруева виновным, посчитав, что его действия "демонстрировали вопиющее неуважение к обществу". По мнению суда, раз президент был избран народом, неуважение к нему означает неуважение к обществу.