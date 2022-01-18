Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

ЕСПЧ присудил 20 тыс. евро матери солдата из Забайкалья

Европейский суд по правам человека взыскал 20 тысяч евро в пользу матери солдата из Забайкалья, совершившего самоубийство в армии после избиения и издевательств со стороны военнослужащих старшего призыва. Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на мать погибшего Любовь Васильеву.

Суд подтвердил, что в 2005 году в Забайкальском крае старшие по службе издевались над Сергеем Васильевым и другими рядовыми. Солдатам не давали спать, вымогали деньги, заставляли покупать продукты и отбирали туалетные принадлежности.

После того, как Васильев и двое его сослуживцев обратились за помощью к командованию, воинскую часть расформировали, а солдат отправили в другие соединения. На пересыльном пункте рядового нашли несколько "дедов" расформированной части и угрожали ему отомстить по прибытии в новую часть. После этого Васильев покончил с собой в поезде, направлявшемся в Иркутскую область. В предсмертной записке он написал, что в новой части его честь и фамилию "опорочат и обольют грязью".

Проверка военной прокуратуры подтвердила факты "дедовщины". Двух солдат, издевавшихся над рядовыми, осудили. По словам матери Васильева, один получил меньше двух лет лишения свободы, а второму назначили условной срок. Уголовное дело о доведении до самоубийства её сына военный Следственный комитет прекратил "из-за отсутствия состава преступления".

Судьи ЕСПЧ пришли к выводу, что российские власти не обеспечили безопасность Васильева и ему не была оказана адекватная психологическая поддержка.

  • В Забайкалье и других российских регионах солдаты часто жалуются на неуставные отношения, погибают во время службы, а их родные нередко указывают на признаки доведения до самоубийства или подозревают убийство под видом суицида.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG