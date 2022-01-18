ЕСПЧ присудил 20 тыс. евро матери солдата из Забайкалья

Европейский суд по правам человека взыскал 20 тысяч евро в пользу матери солдата из Забайкалья, совершившего самоубийство в армии после избиения и издевательств со стороны военнослужащих старшего призыва. Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на мать погибшего Любовь Васильеву.

Суд подтвердил, что в 2005 году в Забайкальском крае старшие по службе издевались над Сергеем Васильевым и другими рядовыми. Солдатам не давали спать, вымогали деньги, заставляли покупать продукты и отбирали туалетные принадлежности.

После того, как Васильев и двое его сослуживцев обратились за помощью к командованию, воинскую часть расформировали, а солдат отправили в другие соединения. На пересыльном пункте рядового нашли несколько "дедов" расформированной части и угрожали ему отомстить по прибытии в новую часть. После этого Васильев покончил с собой в поезде, направлявшемся в Иркутскую область. В предсмертной записке он написал, что в новой части его честь и фамилию "опорочат и обольют грязью".

Проверка военной прокуратуры подтвердила факты "дедовщины". Двух солдат, издевавшихся над рядовыми, осудили. По словам матери Васильева, один получил меньше двух лет лишения свободы, а второму назначили условной срок. Уголовное дело о доведении до самоубийства её сына военный Следственный комитет прекратил "из-за отсутствия состава преступления".

Судьи ЕСПЧ пришли к выводу, что российские власти не обеспечили безопасность Васильева и ему не была оказана адекватная психологическая поддержка.