ЕСПЧ присудил 60 тысяч евро близким пропавшего жителя Ингушетии

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) во вторник вынес постановление по делу "Хутиев и другие против России". Оно связано с исчезновением в Дагестане в 2010 году жителя Ингушетии Мухаммеда Хутиева.

ЕСПЧ признал власти России ответственными за похищение и вероятную гибель Хутиева, а также за отсутствие эффективного расследования преступления. Родственникам пропавшего присуждено 60 тысяч евро, сообщает "Мемориал" (внесён в реестр "иностранных агентов").

Жители Ингушетии Мухаммед Хутиев и Магомед Хашагульгов пропали в Дагестане 20 октября 2010 года, куда приехали по рабочим делам. После шести часов вечера они перестали выходить на связь с родственниками. 5 ноября 2010 года МВД Дагестана возбудило уголовное дело по статье "Убийство" в связи с предполагаемой гибелью Хутиева и Хашагульгова. Расследование установило, что их машину останавливали на стационарном блокпосту для проверки. Что с ними произошло дальше, следствие не установило.

В июле Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 60 тысяч евро компенсации за убийство жителя Кабардино-Балкарии Хызыра Бегиева в Нальчике 18 апреля 2014 года.

В начале июля ЕСПЧ присудил компенсации в размере 170 тысяч евро четырем жителям Чечни за то, что в период с 2002 по 2006 год они подверглись пыткам со стороны сотрудников правоохранительных органов.