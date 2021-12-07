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ЕСПЧ присудил компенсацию уехавшему из России активисту

Максим Ефимов

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил 10 тысяч евро руководителю Карельской молодежной правозащитной группы Максиму Ефимову за то, что российские власти нарушили его право на свободу выражения мнения и свободу собраний и объединений. Об этом сообщают "Сетевые свободы".

В 2011 году Максима Ефимова обвинили в возбуждении религиозной вражды и унижении достоинства представителей Русской православной церкви и православных верующих. Это произошло после того, как в газете "Час ноль", которую издавал Ефимов, появилась заметка "Карелия устала от попов". В ней он резко высказался о тесном сотрудничестве карельской епархии с республиканскими властями. Позднее Ефимов уехал в Эстонию, где получил политическое убежище.

В 2014 году Карельскую молодежную правозащитную группу ликвидировали, потому что ее учредителем был Ефимов, который обвинялся в экстремизме.

ЕСПЧ в решении отметил, что публикация газеты "Час ноль" не касалась отдельных верующих, не призывала к дискриминации и не подстрекала к насилию или запугиванию. Суд не увидел доказательств того, что утверждения в заметке были ложными или клеветническими.

Суд указал, что российский антиэкстремистский закон не соответствует "качеству закона", так как предполагает ликвидацию НКО только на том основании, что следователь обвинил учредителя в экстремизме.

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