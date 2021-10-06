ЕСПЧ присудил 500 тысяч евро 17 россиянам, заявившим о насилии

ЕСПЧ присудил более 500 тысяч евро 17 россиянам по искам о насилии со стороны сотрудников правоохранительных органов и неэффективном расследовании. Решения опубликованы на сайте суда, на них обратила внимание "Медиазона", признанная "иностранным агентом".

Каждый заявитель получит компенсацию морального вреда на сумму от 11 до 45 тысяч евро. Суд постановил, что российские власти нарушили статьи о запрете пыток, праве на личную неприкосновенность, справедливом судебном разбирательстве и о праве на частную жизнь.

Одного из заявителей из Мурманской области по фамилии Дружков задержали по подозрению в торговле наркотиками в городе Кола 14 января 2013 года. По его словам, полицейские надели на него наручники и избили, в том числе молотком по затылку. Они требовали от Дружкова сдать наркотики. Травмы задержанного зафиксировали, он пожаловался в прокуратуру на действия полиции. В возбуждении уголовного дела Дружкову отказали.



Другой заявитель, житель Томска, в 2007 году был задержан за пребывание пьяным в общественном месте. Он сопротивлялся, сотрудник МВД его ударил. Российские суды не подтвердили, что было нарушение со стороны милиционера. ЕСПЧ, рассмотрев доказательства, признал его пострадавшим и присудили заявителю компенсацию в 26 тысяч евро.