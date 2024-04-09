ЕСПЧ признал борьбу за сохранение климата борьбой за права человека

Во вторник, 9 апреля, Европейский суд по правам человека осудил Швейцарию за нарушение Конвенции по правам человека. Как сообщает Международное Французское радио (RFI), ЕСПЧ услышал аргументы ассоциации пожилых женщин Швейцарии, которые считают, что бездействие правительства перед лицом климатических изменений создает угрозу жизни в условиях аномальной жары.

В тот же день суд отклонил иск бывшего мэра города Гранд-Сент против Франции и признал неприемлемым иск группы молодежи из Португалии против 32 государств, включая ЕС и Россию.

Решение, принятое 8 апреля Европейским судом по правам человека в Страсбурге, создаёт прецедент, делая борьбу с изменением климата составляющей прав человека. Юридически обязывающее решение ЕСПЧ должно оказать влияние на судебную практику 46 стран-членов Совета Европы.

Решение ЕСПЧ в Страсбурге, отмечает RFI, актуально в свете последнего отчета Европейской обсерватории Copernicus. Климатологи сообщили, что март 2024 года стал уже десятым в череде аномально жарких месяцев года. Средняя температура марта была на 1,68° С выше того же периода доиндустриальной эпохи.

В решении, оглашенном председателем суда ирландкой Сиофрой О’Лири, говорится, что Швейцария нарушила "право на жизнь" (статья 2) и "право на уважение частной и семейной жизни" (статья 8), так как не приняла мер по борьбе с изменением климата и не смогла соблюсти намеченные ограничения выбросов парниковых газов.

Этот иск был подан ассоциацией KlimaSeniorinnen, которая объединяет 2 500 гражданок Швейцарии в возрасте старше 70 лет.

Анн Майер, одна из активисток-экологов Швейцарии, назвала решение "историческим" и сказала, что активисты будут следить за тем, чтобы Берн выполнил решение суда".

Присутствовавшая в Страсбурге во вторник двадцатилетняя шведская экоакивистка Грета Тунберг, приветствовала решение ЕСПЧ.