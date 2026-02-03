ЕСПЧ признал незаконным арест Алексея Навального в 2021 году

Европейский суд по правам человека постановил, что арест Алексея Навального в январе 2021 года "был основан на непредсказуемом применении российского уголовного права" и представлял собой "вопиющий отказ в правосудии", сообщают "Команда Навального" и "Новая газета". Решение по вынесено по жалобе Навального через два года после его смерти в колонии .

Формальным основанием для ареста была отмена условного осуждения 2014 года по делу "Ив Роше". По этому делу ЕСПЧ выносил решение в 2017 году, признав приговор несправедливым.

3 февраля 2026 года ЕСПЧ постановил, что при аресте Навального в 2021 году были нарушены несколько статей Европейской конвенции по правам человека, гарантирующих право на жизнь, право на свободу и личную неприкосновенность, запрещение бесчеловечного или унижающего достоинство обращения в связи с условиями его содержания под стражей в целом".

Суд пришел к выводу, что осуждение Навального по делу "Ив Роше" "было основано на непредсказуемом применении российского уголовного права" и представляло собой "вопиющий отказ в правосудии".

16 апреля 2021 года, ссылаясь на несколько статей Конвенции, Алексей Навальный подал в Страсбург жалобу на свое содержание под стражей, лишение свободы и условия содержания.

В жалобе он сообщал, что "доступная ему медицинская помощь была ненадлежащей, что процессуальные гарантии, связанные с его содержанием под стражей, были недостаточными, что производство об отмене условного осуждения было несправедливым, что его арест, содержание под стражей и отмена условного осуждения были [политически] мотивированы, а также что его право на индивидуальную жалобу было нарушено, в частности вследствие неисполнения временной меры, предписанной Судом". Навальный утверждал, что "в результате этого оказался подвергнут серьезной и непосредственной угрозе для своей жизни".

ЕСПЧ присудил 26 000 евро в качестве компенсации морального вреда наследнице заявителя Юлии Навальной.

Алексей Навальный был найден мертвым 16 февраля 2024 года в ИК "Полярный волк" в поселке Харп в Ямало-Ненецком округе. Юлия Навальная заявляла, что две лаборатории пришли к выводу, что политик был отравлен (сторонникам политика еще в феврале 2024 года удалось получить и переправить за границу образцы его биологического материала).