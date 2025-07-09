ЕСПЧ признал ответственность РФ за катастрофу "Боинга" в 2014 году

Европейский суд по правам человека принял решение по четырём межгосударственным жалобам, поданным Украиной и Нидерландами против России в связи с многочисленными нарушениями прав человека в Украине до и после широкомасштабного вторжения в страну 24 февраля 2022 года, а также с катастрофой в 2014 году малайзийского "Боинга" над Донбассом, сбитого, как ранее установил суд в Нидерландах, из российской установки "Бук".

Четыре жалобы - три поданные Украиной и одна со стороны Нидерландов - были объединены в одно производство. Они касаются нарушений прав человека с начала вооружённого конфликта в Донбассе в 2014 году, незаконного перемещения украинских детей в Россию, также начиная с 2014 года, обстоятельств катастрофы "Боинга" 17 июля 2014 года, а также грубых нарушений прав человека после вторжения 2022 года.

Суд признал "массовый и системный" характер нарушений прав со стороны России на оккупированных территориях Украины, включая убийства гражданских лиц и пленных, пытки, незаконное лишение свободы, вывоз украинских детей, подавление украинской идентичности. Это первый случай, когда международный суд признал Москву ответственной за нарушения прав человека с момента полномасштабного вторжения в 2022 году, отмечает Associated Press.

Касаясь катастрофы рейса MH17, жертвами которой стали 298 человек, ЕСПЧ отметил, что "Боинг" был сбит из российской установки "Бук", и Россия несёт ответственность за то, что это стало возможным. Представители родственников жертв назвали это важным шагом - впервые международный суд установил ответственность России.

Решение суда пока не опубликовано, однако его вынесение транслировалось в прямом эфире.

Москва не признаёт юрисдикцию ЕСПЧ и не исполняет решения суда, вынесенные после марта 2022 года, когда Россию исключили из Совета Европы. Последнее решение суда в Москве пока не комментировали.

Самолёт "Боинг-777", следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года ракетой "Бук" российского производства, выпущенной с территории на востоке Украины, контролируемой поддерживаемыми Россией сепаратистами. Как установил суд в Нидерландах, установка "Бук" была доставлена с территории России. Кто конкретно отдавал приказ, пока не установлено. Россия отрицает какую-либо причастность к катастрофе.