ЕСПЧ впервые вынес решение по делу об интернет-насилии и сталкинге

Суд в Страсбурге присудил гражданке России компенсацию в размере 7500 евро - как потерпевшей от преследований и угроз со стороны своего бывшего партнёра. Валерия Володина, в 2018 году изменившая имя и адрес (ее новые данные не разглашаются из соображений безопасности), несколько лет назад рассталась со своим партнером, гражданином Азербайджана С.

В 2016 году Володина обратилась в полицию, заявив, что С. использовал ее личные данные и фотографии в обнаженном виде для создания фальшивых профилей в соцсетях, в которые пригласил одноклассников и учителя ее сына.

Кроме того, потерпевшая женщина пожаловалась на обнаружение GPS-трекера в подкладке своей сумки. Жаловалась она и на угрозы смертью, получаемые от С. через социальные сети.

Власти вначале отказывались реагировать на заявления Володиной и только в марте 2018 года возбудили уголовное дело. В октябре 2020 года дело было закрыто за истечением срока давности, указал ЕСПЧ. Об этом написала "Новая газета".

ЕСПЧ постановил, что Российская Федерация не применила имеющиеся правовые инструменты для защиты жертвы насилия - при том, что российское законодательство содержит механизмы и нормы уголовного права для защиты частной жизни.