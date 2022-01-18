ЕСПЧ закрыл дело об убийстве Натальи Эстемировой

Европейский суд по правам человека отказался передавать дело об убийстве правозащитницы и журналистки Натальи Эстемировой на дополнительное рассмотрение в Большую палату. Это значит, что вынесенное ранее постановление, в котором не удалось установить причастность властей России к убийству Эстемировой, утверждено окончательно.

Отправить дело на дополнительное рассмотрение просила сестра Натальи Эстемировой Светлана, сообщает "Новая газета".

31 августа 2021 года ЕСПЧ вынес решение по делу об убийстве Эстемировой. Он признал, что российские власти нарушили статью о праве на жизнь Европейской конвенции, а также не провели эффективного расследования. Вместе с тем, суд счел недоказанной причастность к этому преступлению властей Чечни. ЕСПЧ обязал Россию выплатить сестре убитой 20 тысяч евро.