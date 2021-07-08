ЕСПЧ: запрет декретного отпуска для мужчин-полицейских в РФ незаконен

Европейский суд по правам человека признал незаконным запрет декретного отпуска для мужчин-полицейских в России. Соответствующее решение опубликовано на сайте ЕСПЧ. Как отмечает "Коммерсантъ", суд в Страсбурге рассматривал дело 12 лет.

Жалобу в ЕСПЧ подали четыре сотрудника полиции из разных регионов страны. Во всех случаях полицейские просили начальство отпустить их в отпуск по уходу за детьми, однако им отказали в этом. В итоге полицейские были уволены со службы: трое — за систематическое отсутствие на работе, а ещё один — по состоянию здоровья.

Суды в России, куда обращались истцы заявляли, что полицейские сами выбирали службу, "ограничивающую их в правах". Согласно постановлениям российских судов , мужчины-полицейские имеют право на декретный отпуск только в том случае, если их ребёнок остался без материнского ухода.

ЕСПЧ посчитал такую практику гендерной дискриминацией мужчин. "Гендерные стереотипы, такие как восприятие женщины в качестве основного воспитателя детей, а мужчины — в качестве основного кормильца, не могут служить достаточным обоснованием для различий в обращении между мужчинами и женщинами в отношении права на отпуск по уходу за ребенком", — говорится в решении ЕСПЧ.

Также суд посчитал, что российские власти не смогли "обеспечить баланс" между сохранением эффективности полиции и правом сотрудников не подвергаться дискриминации по признаку пола.

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Адвокат Константин Маркин, представлявший интересы одного из заявителей, сотрудника ГИБДД из Сыктывкара Александра Груба, надеется, что российские суды будут рассматривать подобные дела с учётом решения ЕСПЧ. В такие же ситуации до сих пор попадают военнослужащие, сотрудники Росгвардии и других силовых ведомств, отметил адвокат.