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ЕСПЧ запретил России выдавать на родину гражданина Туркмении

Европейский суд по правам человека

Европейский суд по правам человека запретил России до завершения судебных процедур выдавать на родину гражданина Туркмении Ахмета Джумадурдыева. Об этом сообщил правозащитный центр "Мемориал" (признан в России иностранным агентом). В Туркмении Ахмета Джумадурдыева разыскивают по обвинениям в экстремизме.

Ранее бывший студент пытался просить убежище в России и Эстонии, был задержан за незаконный переход границы и после суда помещен в депортационный центр в Красном селе под Санкт-Петербургом, где находится сейчас в карантине. ФСБ запретило ему въезд и пребывание в России до 2055 года "в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства, либо общественного порядка". Это решение, как выяснилось, было принято ещё год назад. Однако Джумадурдыев узнал о нём только сейчас.

Правозащитники недоумевают, чем 26-летний бывший студент, якобы вина которого строится на обвинениях в его адрес со стороны туркменских властей, мог угрожать безопасности России. По одной из версий, ФСБ не понравилась "активность" Джумадурдыева в распространении информации о деле знакомых ему туркменских студентов, осужденных на родине после возвращения из России.

Джумадурдыев был студентом Ивангородского гуманитарно-технического института. В декабре 2017 года его задержали на паспортном контроле в аэропорту Пулково в связи с тем, что туркменские власти объявили его в международный розыск по делу о религиозном экстремизме. Спустя год по решению прокуратуры Джумадурдыева освободили из СИЗО. Его брат, проживавший в Туркмении, был осужден по тому же делу на 25 лет. 11 других туркменских студентов, обучавшихся в России, объявили в розыск. Двое из них получили по 15 лет, когда приехали домой на каникулы.

Летом 2021 года Джумадурдыев переплыл пограничную реку и пытался просить убежище в Эстонии. Один из эстонских рыбаков сообщил о нём в полицию. Его почти сразу задержали, доставили в полицейский участок, где допрашивали и снимали на камеру. Джумадурдыев отказался подписывать составленные эстонскими чиновниками документы. Тем не менее, спустя 8 часов его передали российским властям.

1 октября Кингисеппский городской суд признал Джумадурдыева виновным в незаконном пересечении границы. Сотрудники ФСБ доставили его в Центр временного содержания иностранных граждан в Красном селе.

Запретив России депортировать Джумадурдыева в Туркмению, ЕСПЧ применил правило 39 – защитную меру, которая обязывает государство предпринять неотложные действия по сохранению жизни и здоровья заявителя. Оно используется в исключительных случаях.

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