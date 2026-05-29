"Эстетика гестапо из советского кабинета". Соцсети о клипе Шамана

Певец Шаман (Ярослав Дронов) выпустил новый клип, где он, – по всей видимости, в образе следователя, – извлекает из портфеля фотографии людей, признанных в России "иноагентами", и затем они (очевидно, с помощью искусственного интеллекта) начинают подпевать ему: "Россия – мама". Видео сопровождает текст: "Что русский народ не прощает? Предательство. Там они за деньги выступают против России, а в моём клипе они бесплатно поют за Россию".

Клип открывается словами "Для меня Россия – мама, и ее нельзя предавать", а заканчивается тем, что на лбу Шамана появляется красная точка лазерного прицела. Все это не могло не впечатлить "иноагентов" и остальных пользователей социальных сетей.

Фигурирующий в клипе Максим Галкин прокомментировал творение Дронова так: "Я расстроен, что он взял мою старую фотку, в нынешнем прайме я бы подпевал эффектнее. Эх ты, Дроня. Я тебя тоже куда-нибудь вставлю. Ну, прям доска почета получилась".

Алексей Венедиктов: "Благодарю певца за продвижение моих скромных певческих способностей. У меня в школе по пению всегда было не выше тройки, а тут такое!"

Телеграм-канал "Осторожно новости" приводит слова одного из "героев" ролика: "Думаю, расчет был на то, что каждый из упомянутых перепостит это произведение и прокомментирует. Не вижу резона это делать. Пусть исполнитель рекламирует себя сам".

Пездуза (Сатирический канал)

Шаман признан иноагентом за фит с иноагентами

Андрей Пивоваров

Надеюсь, Шаман не забудет перечислить причитающийся процент от заработанных на клипе денег на специальные иноагентские счета всем, чей образ он использовал в клипе.

Leon Bondar

Давайте разберемся: в чем там тайный посыл:

Иноагенты поют вслед за Шаманом или Шаман присоединяется к хору иноагентов?..

Казалось бы все просто: у гэбэшника хранятся материалы на диссидентов. Но почему он так долго их рассматривает, тасует, вешает на стену?

Да потому что он наконец осознает, что они и есть ИСТИННЫЕ патриоты. Любящие Родину. Как и он. Поэтому они и запевают вместе.

Рушана Ибраева

Для какой целевой аудитории это, я не понимаю. Или он совсем никому неинтересен, вот и хайпует на знаменитостях, хоть и уехавших, но не забытых.

Параллельный Башкортостан

Шаман выпустил клип, где «спел» с иноагентами и врагами Путина.

В этом «хоре» наши — Земфира и Моргенштерн.

Те самые, что собирали стадионы по всей стране!!!

А где стадионы Шамана?

Виталий Бородин, патриотический блогер, сам преследующий знаменитостей и иноагентов, обиделся:

Шаман - самый настоящий хайпожор, не больше. В своем новом клипе он показал уродов, предателей России, тех, кто нанёс урон нашей стране, кто работает против нашего государства, те, кто получает деньги стран НАТО и западных спецслужб, те, кто вносят раздор в общество и работают по западным методичкам, и те, кто поддерживают мировой терроризм, те, кто смеются над нашей страной и радуются, когда убивают наших военных, и подталкивают нашу молодёжь на «подвиги» с выходом на Болотную, те, кто на постоянной основе дискредитируют руководство нашей страны. Он не показал наших Героев России, которые сегодня ценой своей жизни отстаивают интересы России и дают нам мирное небо над головой. Он показал мразей и шпионов, которые работают каждый день в информационном пространстве против нас всех. Ничего патриотического в этой песне нет. Решил примазаться к нашей деятельности

Golovin Ivan

В целом нравится, что Шаман из какого-то символа русского мира скатился на уровень блогера-хайпожора. Сразу бы так.

Nestor Pushler

Дан свыше редкий дар холопу,

И это вовсе не вокал:

Лизать начальственную жопу

И лед на озере Байкал.

(В комментариях соцсетей есть отсылы к недавним видео с Дроновым: в одном он лижет лед озера Байкал, в другом – крестится перед своими портретами на выставке картин в его честь).

Много художественных разборов:

Plushev

SHAMAN выпустил ИИ-клип, где он сам - играет следователя (видимо, ФСБ), которого разрывает от любви к России и ненависти к иностранным агентам, в основном, конкурентам Шамана - артистам...



Итак, SHAMAN - следак, который ведет дела иноагентов. В его кабинете, на столе, там, где в американских фильмах обычно фотки семьи - икона с Богородицей. Что, конечно же, прямая отсылка к "Богородица, Путина прогони!" авторства иных, не фигурирующих в клипе иноагентов, чей пик популярности у пропаганды, видимо, уже позади. Кроме того, на столе зачем-то присутствует небольшой глобус. Возможно, это глобус России. Вместе с Богородицей они как бы составляют образ "Россия-мама"...



Набор [портретов] довольно предсказуем: Моргенштерн, Дудь, Нойз, Оксимирон, Ходорковский, Земфира, Тиньков, Венедиктов, Гордеева, Шульман и некоторые другие. В какой-то момент между Моргенштерном и Дудем возникает Шихман, то есть следователь наш выкладывает их не просто в рандомном порядке, а с каким-то смыслом. Например, хоть как-то пытается соблюсти гендерный баланс...



Мы видим голову следователя крупным планом анфас и вдруг на ней появляется красная точка, каковыми в фильмах для наглядности обозначают, что в героя кто-то прицелился. На чем все и завершается, оставляя зрителя в недоумении, кто же нашего ФСБшника взял под прицел прямо в лоб.



Кто же это мог быть? В его собственном кабинете? Неужто свои, как уже много раз бывало? Сегодня разбираешь дела иноагентов, а завтра - хлоп и к стенке.



Многослойная работа!

Adriana Lito

плюс на плюсе, пробу ставить негде. Бриллиант.

Что можно сказать?

От малых форм и отсылок на гитлерюгенд и Драко Малфоя, наш герой движется к более крупным свершениям: в данном случае в образе явно угадываются черты некоего президента: в наличии и легендарный чемодан, и специфическая "прическа", и глобус России (я не уверена, но почему он иначе ещё может быть такой маленький?), и икона явно из Третьяковки. В общем, явно растет исполнитель.

Интерьер тоже полон цитат - большая часть клипа снята на фоне стены в туалет (в оригинале, как вы помните, президент упоминал сортиры).

Вторая часть клипа отсылает нас к среднестатистическому кабинету товарища майора.

Второй плюс клипа - комплиментарные фото иноагентов. Четкие, красивые, молодые, с макияжем, Моргенштерн вообще в очках.

Третий плюс - конечно, текст. "Россия - мама, ты а сердце прямо" или "Одна такая - с тобой до края".

Этот текст хороши одновременно двумя вещами: во-первых, показывает, что поэзия не требует кончать институтов, на нее способен любой пролетарий. Во-вторых, непредсказуемостью.

Только ты думаешь, что понял замысел автора - текст, состоящий из утверждений и лозунгов, чтобы всем стало понятно, что есть Россия, как он ловит тебя неожиданным поворотом: "и в земле сырой я всегда с тобой" - то есть даёт отсылку к "Неуловимым Мстителям": "извините, месье Керенский, чем стареть, может, лучше за Россию умереть". Но оно и понятно, Шаман не месье Керенский.

Четвертый плюс - объединенная хоть каким-то занятием российская оппозиция... (Ладно, я надеюсь вы простите мне эту шутку).

Пятый плюс - лазерный прицел на лбу Шамана в финале. Есть шанс, конечно, что это осветитель или постпродакшн не выдержали, но если так и задумано - молодцы, самокритично.

В общем, сплошные плюсы.

Yuri Zhukovski

Богом и мамой-родиной данная судьба – лечь в землю сырую, но и там богомамоданность сына не покинет, это бессмертное состояние. Но есть нюансы:

А что, если сын поляжет, к примеру, в украинской или сирийской земле сырой? Не исказит ли это прямую связь с мамой?..

Заметил ли кто в конце клипа появляющуюся на лбу Ярослава красную точку (метку)? Это снайперский прицел мамы или мировой закулисы, в отместку за то, что он заставил петь про маму иноагентов? Или это попытка через гибель обрести землю сырую и рай с мамой? Или переход в индуизм?..

Закольцованная медитация ярусского блондина в белой рубашке с чёрным галстуком, легкомысленно смешивающим эстетику гестапо с подстаканником из советского кабинета для советского чаепития.

Tikkey Shelyen

Все понимаю - и про мультики про "Армату", и про нейросетью нарисованные дырки в земле, и про рыбаков в погонах, отрицательный отбор есть отрицательный отбор. Но...

"Надо быть таким продажным, как я, и таким старым, как я, чтобы знать: есть вещи, которые не продаются; порок перестает быть пороком, если нет добродетели, и ты никогда не поймешь, что такое добродетель, если не будешь знать, что даже шлюхи отказывают некоторым клиентам. Но мне пора усвоить, что ты свинья" (Г. Бёлль. Бильярд в половине десятого).

Vladislav Yusupov

Вся эта шобла в лице «Шамана», Соловьева, Дугина, Проханова и пр. отчаянно стремится оставить хоть какой-то след в истории — пусть даже за счет откровенно идиотских выходок и спичей, ибо понимает, что как только безумная политическая истерия уйдет в прошлое сгинут и они.

В обществе, в котором возможны диспут, свое мнение, свобода воли…в таком обществе вся эта шобла не выживет — она неинтересна, примитивна, скучна.

Пока же мы существуем в Эпоху Долбое...ма.

Даже негодяями эту пыль не назвать.

В социальных сетях накануне писали и о другом шамане, Александре Габышеве, который в 2017 году отправился в Москву, чтобы провести на Красной площади обряд изгнания Путина. Позже его отправили на принудительное психиатрическое лечение – и сейчас сообщается, что его состояние ухудшилось.