Эстония депортировала россиянина после подозрений в сборе данных для РФ

Эстония депортировала гражданина России Андрея Журавлева. Как сообщила пресс-служба эстонской Полиции безопасности, Россия планировала использовать его "для сбора разведывательной информации".

"Такие действия являются частью подготовки гибридной атаки", – говорится в сообщении. Другие подробности не приводятся.

Это не первый депортированный из Эстонии гражданин России. В 2025 году эстонские власти депортировали по меньшей мере троих россиян: националиста Константина Горлова, Сергея Филатова и Дениса Тена.

Горлов, по данным силовиков, контактировал с лицами, действующими в интересах российских спецслужб и военных. С Филатовым, как сообщалось, установили контакт представители ФСБ. Тен, по данным полиции, также контактировал с российскими спецслужбами.