Эстония досрочно прекратит импорт нефтепродуктов из России

Правительство Эстонии приняло решение о досрочном прекращении импорта нефтепродуктов из России. Запрет вступит в силу с 5 декабря - до завершения установленного Евросоюзом переходного периода. Об этом сообщает BNS.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу уточнил, что с 5 декабря полностью прекращается транзит российской нефти и нефтепродуктов в республику.