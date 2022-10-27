Эстония досрочно прекратит импорт нефтепродуктов из России

Правительство Эстонии приняло решение о досрочном прекращении импорта нефтепродуктов из России. Запрет вступит в силу с 5 декабря - до завершения установленного Евросоюзом переходного периода. Об этом сообщает BNS.
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу уточнил, что с 5 декабря полностью прекращается транзит российской нефти и нефтепродуктов в республику.
- Евросоюз ввел до февраля 2023 года постепенный переходный период введения санкций на импорт и транзит российских нефтепродуктов.
- МИД Эстонии ранее направил в Еврокомиссию предложение о безотлагательном и всестороннем применении энергетических санкций в отношении российского газа и нефти.
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