Эстония может помочь в мобилизации живущих в стране граждан Украины

Эстония, в случае запроса со стороны Киева, может заключить договор с Украиной о содействии в мобилизации живущих в Эстонии и подлежащих призыву украинских граждан. Об этом сказал министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс, его слова приводит газета Postimees.

По словам министра, в Эстонии живёт около 7500 граждан Украины призывного возраста, но не все из них подлежат мобилизации. Он уточнил, что те, кто постоянно проживает за границей, не могут быть призваны, а приехавшие после начала полномасштабного российского вторжения и имеют временный вид на жительство - могут.

"Мы имеем представление о том, где в Эстонии живут эти люди. Мы готовы оказать содействие в доставке этих людей из Эстонии в Украину, если они в этом нуждаются", - сказал министр. Он подчеркнул, что этому должно предшествовать заключение соответствующего договора.

Сейчас экстрадиция иностранца на родину возможна только в том случае, если лицо привлечено к уголовной ответственности и объявлено в розыск. "У Украины нет законных оснований запрашивать нас о выдаче указанных граждан, как и у нас нет оснований их выдавать", - заявил 21 декабря начальник департамента пограничной и миграционной политики МВД Эстонии Янек Мяги. Он также сказал, что Украина пока не просила Таллинн о содействии мобилизации украинцев, живущих в стране.

В Украине в последнее время обсуждается возможность расширения призыва по мобилизации - в связи с ситуацией на фронте, которую наблюдатели характеризуют как позиционную войну, которая может длиться ещё долгое время. Официально выезд из Украины за границу закрыт для мужчин призывного возраста, не имеющих уважительных причин. При этом за границей находятся значительное число потенциальных призывников.

В четверг министр обороны Украины Рустем Умеров призвал всех граждан, независимо от их местонахождения, вступить в ряды вооруженных сил Украины. В субботу Умеров заявил, что Минобороны рассматривает возможность извещать граждан Украины о необходимости явиться в военкомат через электронные уведомления. По его словам, если решение будет принято, то такие уведомления будут направляться и украинцам за рубежом: "Если мы уже примем решение по категориям, приглашение отправим всем".