Эстония аннулировала ВНЖ 66-летнего россиянина

Власти Эстонии не пустили на территорию страны и лишили вида на жительство 66-летнего гражданина России Сергея Непримерова. Поводом для этого стало его участие в пророссийских акциях, сообщает "Фонтанка".

Непримеров с восьми лет жил в Эстонии. 30 сентября он отправился из Нарвы в Ивангород на похороны знакомого. На обратном пути эстонские пограничники не пустили его и выдали документ о пятилетнем запрете на въезд в страну и в Шенгенскую зону.

По словам Непримерова, эстонские власти заявили ему, что вид на жительство аннулирован из-за того, что он представляет опасность для Евросоюза. "Меня посадили в машину, отвезли в погранпункт № 2, вывели на мост, отдали паспорт, отобрали ID-карту, и все, я остался стоять на мосту, из всего имущества у меня был телефон и зонтик." - цитирует "Фонтанка" слова Непримерова.

Сейчас Непримеров живет в квартире знакомых в Ивангороде. Он пытается оспорить аннулирование вида на жительство в эстонском суде. Власти Эстонии называют причиной аннулирования ВНЖ участие Непримерова в пророссийских мероприятиях, ношение символики и флагов России. Они считают, что россиянин организовывал различные акции, например, к 9 мая.

Ранее эстонские власти выслали из страны Алексея Есакова - одного из организаторов местной акции "Бессмертный полк". Такое решение объяснили "соображениями безопасности". По версии эстонской полиции, Есаков "разжигал национальную рознь, распространял кремлевскую пропаганду, оправдывал российскую агрессию в Украине и участвовал в контрабанде в Восточной Украине".

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