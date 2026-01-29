Эстония предложила ЕС запретить въезд участникам войны против Украины

Эстония предложила запретить въезд в ЕС российским гражданам, воевавшим против Украины. Эта инициатива будет рассмотрена 29 января на встрече министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе, пишет Politico.

Эстонские власти опасаются, что возможное мирное соглашение может привести к тому, что тысячи бывших участников войны, часть из которых имеет криминальное прошлое, могут попасть в страны ЕС.

"После четырех лет боевых действий речь идет о миллионе человек, сотнях тысяч, которые до сих пор продолжают воевать, – цитирует издание слова неназванного эстонского дипломата. – Это большие цифры. Но что произойдет, когда они захотят попасть в Шенгенскую зону?".

По его словам, один из способов снизить риск – внести как можно больше людей, участвовавших в войне против Украины, в "черный список".

Один из дипломатов заявил, что хотя страны ЕС поддерживают стремление Эстонии, для многих из них реализация такого запрета будет сложной: некоторым странам потребуется внести каждого участника полномасштабного вторжения в Украину в отдельный список и собрать доказательства, подтверждающие это решение.