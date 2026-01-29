Эстония предложила ЕС запретить въезд участникам войны против Украины

Эстония предложила запретить въезд в ЕС российским гражданам, воевавшим против Украины. Эта инициатива будет рассмотрена 29 января на встрече министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе, пишет Politico.
Эстонские власти опасаются, что возможное мирное соглашение может привести к тому, что тысячи бывших участников войны, часть из которых имеет криминальное прошлое, могут попасть в страны ЕС.
"После четырех лет боевых действий речь идет о миллионе человек, сотнях тысяч, которые до сих пор продолжают воевать, – цитирует издание слова неназванного эстонского дипломата. – Это большие цифры. Но что произойдет, когда они захотят попасть в Шенгенскую зону?".
По его словам, один из способов снизить риск – внести как можно больше людей, участвовавших в войне против Украины, в "черный список".
Один из дипломатов заявил, что хотя страны ЕС поддерживают стремление Эстонии, для многих из них реализация такого запрета будет сложной: некоторым странам потребуется внести каждого участника полномасштабного вторжения в Украину в отдельный список и собрать доказательства, подтверждающие это решение.
- По данным "Верстки" и Die Welt, в России вернувшиеся с фронта участники войны против Украины убили или покалечили более тысячи человек. Так, от действий вернувшихся с фронта погиб как минимум 551 человек – 274 из них были убиты, 163 скончались после получения тяжких телесных повреждений, остальные погибли в ДТП и других преступлениях. Более половины смертей на счету бывший заключенных. Из 700 постановлений суда, которые проанализировали расследователи, в 90% случаев участие в боевых действиях являлось смягчающим обстоятельством.