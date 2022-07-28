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Эстония прекращает выдавать россиянам ВНЖ для обучения

Таллин, Эстония (Архивное фото)

Эстония прекращает выдавать гражданам России и Беларуси краткосрочные визы и виды на жительство для обучения. Об этом сообщает издание Delfi.

Власти Эстонии также запретили россиянам и белорусам устраиваться на сезонные работы, если у них нет долгосрочной национальной визы. Ранее это можно было сделать с помощью туристической визы от любой из стран Шенгенского соглашения.

Эстония после начала российского вторжения в Украину приостановила выдачу туристических виз россиянам. Также поступили власти Латвии, Литвы и Чехии.

Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Из-за войны США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции, которые коснулись не только руководства страны и российского бизнеса, но и простых граждан.

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