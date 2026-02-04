Эстония задержала контейнеровоз, следовавший из Эквадора в Россию

Военно-морские силы Эстонии совместно с сотрудниками Налогово-таможенного департамента и Департамента полиции и погранохраны задержали в Балтийском море у острова Найссаар к северу от Таллинна контейнеровоз Baltic Spirit под флагом Багамских островов. Об этом сообщает ERR.

188-метровое грузовое судно следовало из Эквадора в Санкт-Петербург, в Эстонии была сделана остановка для заправки. По данным ВМС Эстонии, контейнеровоз не входит в состав так называемого теневого флота России и не находится под санкциями Евросоюза. Его подозревают в возможной контрабанде из Эквадора, отмечает "Настоящее Время".

"Речь не шла о судне, принадлежащем теневому флоту Российской Федерации, и это судно также не подпадает под санкции Европейского союза. Для нас суть операции заключалась именно в том, что, скорее всего, имела место контрабанда", – сообщил глава спецназа эстонской полиции K-komando Марек Аас.

По его словам, операция прошла спокойно. В настоящее время судно стоит на якоре, но позднее его направят в порт для более тщательной проверки. "Надо учитывать, что это немаленькое судно, на котором находится большое количество контейнеров, каждый из которых нужно проверить. Так что работа продолжается", – сказал Аас.

Экипаж состоит из 23 человек, все они являются гражданами России. Марек Аас отметил, что несмотря на возможную угрозу, экипаж проявил готовность к сотрудничеству и не оказывал сопротивления.

В апреле 2025 года Эстония задержала танкер Kiwala из теневого флота России для проверки его юридического статуса и технического состояния. Он использовался для перевозки сырой нефти и шел в российский порт Усть-Луга вдоль территориальных вод Эстонии. Начальник департамента полиции и погранохраны Эстонии Вейко Коммусаар говорил, что у судна не было флага какого-либо государства, поэтому оно не имело права на законное плавание. Позднее власти Эстонии отпустили танкер. Через три недели российские власти задержали вышедший из эстонского порта Силламяэ танкер Green Admire.