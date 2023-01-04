Эстонские футболисты извинились после ужина с тренером сборной России

Футболисты сборной Эстонии Константин Васильев и Сергей Зенёв и помощник главного тренера эстонской сборной Андрес Опер выпустили заявление в связи со скандалом, который вызвала в стране опубликованная ранее фотография ужина, на котором они присутствовали вместе с главным тренером сборной России по футболу Валерием Карпиным.

Текст заявления распространил Эстонский футбольный союз - сообщает газета Postimees.

"Нам жаль из-за сложившейся ситуации, и мы приносим свои извинения всем, чьи чувства были задеты нашим ужином и публикацией фотографии в социальных сетях. Наш разговор касался только футбола, мы не говорили о политике или войне", - цитирует газета заявление игроков. - "Наша позиция в отношении войны всегда оставалась неизменной - ей нет оправдания. Мы всегда выступали за Эстонию на футбольном поле и за его пределами и будем делать это и впредь".

Фотография, на которой Карпин изображён за пивным столом с несколькими игроками эстонской сборной, была опубликована 31 декабря в инстаграме бывшего эстонского футболиста Андрея Степанова. Карпин - уроженец Эстонии и начинал там свою карьеру.

После публикации фото ассоциация эстонских футбольных болельщиков MTÜ Jalgpallihaigla выступила с осуждением своих футболистов. "Как граждане Эстонии и представители национальной сборной они несут моральную обязанность отстаивать те же ценности, за которые выступает как эстонское государство, так и большая часть Европы. Отношения с высокопоставленными российскими футбольными должностными лицами сегодня неприемлемы", - заявили они.

Дискуссия развернулась также в соцсетях и прессе. Те, кто критиковал футболистов на встречу с Карпиным, указали в частности на высказывания российского тренера, сделанные в 2014 году. Тогда он говорил, что "родился не в Эстонии, а в Советском Союзе", что он "советский человек и испытывает ностальгию по бывшей империи". Войну в Украине - в контексте которой звучала критика в адрес футболистов - Карпин прямо не комментировал. Ряд комментаторов призвал не осуждать футболистов, за них вступился и глава Эстонского футбольного союза Айвар Похлак, сказав, что у каждого "должно быть право встречаться с теми, кто думает иначе".

Российская сборная была отстранена от участия в международных соревнованиях вскоре после широкомасштабного вторжения России в Украину. Она, однако, провела ряд товарищеских матчей. РФС сейчас обсуждает возможность перехода из европейской футбольной ассоциации УЕФА в азиатскую.