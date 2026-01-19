Ссылки для упрощенного доступа

"Это будет сделано!" Трамп вновь требует включения Гренландии в состав США

Самолет, на борту которого, как утверждается, находится Дональд Трамп-младший, в аэропорту столицы Гренландии города Нуук
Информационный дайджест «Время Свободы с Андреем Шароградским». Понедельник, 19 января

"Время Свободы с Андреем Шароградским". Понедельник, 19 января
"Время Свободы с Андреем Шароградским". Понедельник, 19 января
by Радио Свобода

Свидетельство двух бойцов ВСУ, которые без ротации провели 130 дней на линии боевого соприкосновения

Дональд Трамп обвинил Данию в неспособности обеспечить безопасность Гренландии

Страны ЕС осудили угрозу Дональда Трампа ввести пошлины против государств, не согласных с включением Гренландии в состав США

Премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что судьбу Гренландии могут определять только власти Гренландии и Королевства Дания

Почему власти Чечни тщательно скрывают информацию о ДТП, в котором пострадал сын главы республики Адам Кадыров

Возможны ли нормальные отношения между Израилем и Ираном в случае падения в Иране режима аятолл

100 лет со дня премьеры фильма «Броненосец Потёмкин»

