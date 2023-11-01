"Это еще не самое дно". Соцсети о супругах Цыгановых у Юрия Дудя

Интервью, которые публикует на своем Youtube-канале Юрий Дудь, всегда вызывают в соцсетях бурные дискуссии. Исключением не стало и последнее из них – с певицей Викой Цыгановой и ее мужем, продюсером Вадимом Цыгановым.

"Вика и Вадим Цыгановы, которые поддерживают армию России", – гласит заголовок. Несмотря на традиционный для интервью Дудя внушительный хронометраж (3,5 часа), за 5 дней беседа удостоилась более чем 6,5 млн просмотров. Блогеры цитируют особенно яркие фрагменты.

Рустем Адагамов

Юрий Дудь взял интервью у певицы Вики Цыгановой и ее мужа Вадима. Вика в прошлом исполнительница кабацких песен, а Вадим, который был директором "Ласкового мая", известен тем, что возил по СССР несколько фальшивых коллективов группы, выступавших под одну фонограмму.

Теперь эта пара живет в Дубае, говорит о святой Руси, боге и поддерживает "наших ребят на войне". Дудь решил повторить свой эксперимент с Оскаром Кучерой и поговорил с теми, у кого в голове винегрет из православия, патриотизма и антисемитизма.

Вадим Цыганов, в частности, раскрыл смысл войны в Украине: оказывается, в Израиле не хватает территорий для населения, поэтому по решению мирового правительства на юге Украины зачищают территории, чтобы туда заселить евреев и построить новый Иерусалим. "Чтобы строить, нужно сначала снести. Самое дешевое, чтобы снести, это война. Чтобы освободить территории, нужна мясорубка, чтобы как можно больше людей перемолоть".

Роман Бевзенко

У меня сегодня случился перелет длительностью почти три часа. О, подумал я, это знак, надо посмотреть интервью Цыгановых Дудю (оно длится 3 ч. 20 м., на скорости 1,25 аккурат на весь полет.

Удивительное зрелище конечно. Которое должно стать пособием для изучения логики.

Война – это плохо, но эта война – святая, она должна идти под ликом Христа. Путин это плохо, потому что он в сговоре с Западом зачищает Украину для заселения евреями, но они ему верят и молятся за него. Стрелкова не надо было сажать, но "передержка" ему будет полезна. Убивать людей кувалдой плохо, но кувалда Вагнера – это символ очищения. Мировое правительство, Триединая Святая Русь, сатанинство в знаке Apple. Ну и так далее все три часа.

Пожалуй, еще одно наблюдение, которое пока не озвучивал – это вывод о вреде народной этимологии. В этом смысле Вика Цыганова это прекрасный пример. "История" – это то, что "из Торы". А "счастье" – это быть "с частью", то есть, с Богом. Было еще что-то, я уже забыл.

В общем, это все мне напомнило свихнувшегося под конец жизни сатирика Задорнова, утверждавшего, что Руссильон так называется потому что это русский город.

Лев Симкин

Три с половиной миллиона человек в течение трех с половиной часов смотрели интервью с "русским поэтом, дизайнером, актёром, сценаристом, художником, скульптором, писателем, коллекционером, мужем и продюсером певицы Вики Цыгановой" (из Википедии), и это только за сутки с небольшим. Глубокомысленно и одновременно снисходительно, как обладатель высшего знания, он вещал про веру и "мировое правительство", войну и мир, евреев и палестинцев, "освобождение территории Новороссии для размещения Нового Иерусалима" и проч. Его супруге лишь изредка удавалось вставить свои пять копеек, поэтому про нее удалось узнать немногое – то, что она выросла на книгах Достоевского, в силу высокой духовности включать компьютер так и не научилась, а со временем собирается в монастырь, причем вместе с мужем.

И ни одного прямого ответа ни на один прямой вопрос интервьюера. Даже когда тот пытался что-то переспросить или уточнить, его не слышали, не желали услышать. Вот он сообщает им важную информацию об их кумире – отлученном от церкви монахе Сергии (Романове), о совершенных им ужасающих преступлениях ("если есть темная сторона, разве это знание не повлияет на вас?") – и слышит в ответ: "Я это не знаю и не читаю, я говорю то, что вижу и слышу, и это является моим пониманием личным".

И вот это-то как раз меня больше всего задело, потому что напомнило ситуацию, в которой не раз оказывался с людьми близкими, кажущимися куда более образованными, нежели эта парочка. Когда те не желают слышать ничего противоречащего их представлениям о жизни. Им важно только то, что они "видят и слышат" (ну что они такого уж могут увидеть из окна своей квартиры?). И слышат исключительно "своих", тех, кто думает так же. Не желают знать ту информацию, которая не соответствует их ожиданиям, не хотят сделать ни малейшего усилия, введя запрос с поисковое окно. Посмотри сам, говорят, интернет у всех один и тот же. Неправда, он у всех разный. И это касается как большинства, так и меньшинства, точнее, "большинства в меньшинстве".

Для тех, кто хочет сэкономить 3,5 часа жизни, "Лентач" публикует основные тезисы из интервью. Супруги Цыгановы, правда, уже заявили, что интервью Дудю давали не они, а "нейросеть".

Фарида Курбангалеева

Слушать все это полностью необязательно (важно сохранить психическое здоровье), достаточно фрагментами. Отдельно можно еще почитать феерические комменты в ютюбе.

Но главное, что сегодня в телеграм-канале Цыгановой появилась просьба не смотреть интервью, и примечания: "Это правда не мы, нейросеть и технологии deepfake" и "Это всё сделала нейросеть, позже узнаете".

Не иначе и тут фашисты-сатанисты покопались. Но ждем информацию из первых уст!

Версия о "нейросети" прозвучала, поскольку после публикации интервью "иноагенту" Дудю у супругов возникли проблемы: Вадим Цыганов заявил изданию "Царьград", что его жену не только внесли в некий "черный список", но и не стали поздравлять с 60-летием на государственном телеканале.

Подобным объяснением некогда воспользовался продюсер Иосиф Пригожин после публикации записи телефонного разговора, где человек с голосом, очень похожим на его собственный, нецензурно критикует Путина и Кремль. Но в случае трехчасового видеоинтервью это звучит еще менее убедительно, констатируют комментаторы.

Илья Бер

Короче, они слышали, что существуют нейросети и технология deepfake. Но естественно понятия не имеют, что это и как работает. Вероятно, увидев реакцию людей на интервью (а возможно и недовольство где-то в районе АП), они решили сделать вид, что "в домике" и что в 3,5-часовом интервью Дудя говорят не они, а нарисованные нейросетью персонажи!

АААААА!!!

Олег Лекманов

Люди, не смотрите это!

Оказывается, Н. С. Михалков никогда не называл себя Бесогоном и не вёл соответствующую передачу.

Захар Прилепин не воевал в Донецке, не призывал к кровавой войне и вообще с детства был убеждённым пацифистом.

Судьи, которые якобы ведут процесс Светланы Петрийчук и Жени Беркович, слыхом не слыхивали ни о каком суде, потому что они никакие не судьи, а садоводы-любители.

Пригожин не шёл бунтом на Москву и не взрывался в самолёте.

Российские солдаты в Буче и других городах и сёлах независимой Украины не убивали и не насиловали мирных жителей.

Шаман пел песню не про русских, а про украинских.

"Мемориал" не закрывали.

Алексея Навального не отправляли по подложному обвинению в лагерь и там планомерно не убивали.

Симоньян, Соловьёв, Дм. Киселёв и прочие не несли человеконенавистническую херню по телевизору.

Никто не призывал при помощи специальных аппаратов не давать "хорошим русским" закрывать глаза, чтобы они не могли отводить глаз от фильмов про зверства плохих русских.

А, главное, президент РФ Владимир Путин не отдавал приказа нападать на Украину, его вообще давно переизбрали, как и положено по Конституции РФ, которая жульнически не подправлялась.

Все эти и другие достойнейшие люди стали жертвами нейросети и технологии deepfake. И об этом вы все позже узнаете... Или не узнаете...

Примечание, чтобы не заругался Илья Бер и другие мои строгие наставники:

Дорогие доверчивые читатели! Этот пост шутка, в котором элементы мягкого ненавязчивого юмора сочетаются с вкраплениями злой обличительной сатиры. В посте пародируется заявление певицы В. Цыгановой и ее супруга В. Цыганова, сообщивших Urbi et Orbi, что их интервью известному блоггеру Ю. Дудю – фейк, созданный при помощи нейросети и технологии deepfake. На самом деле, все перечисленные в посте граждане продолжают свою славную деятельность. Примечание № 2: эпитет "славную" употреблен здесь саркастически, поскольку на самом деле автор поста считает эту деятельность отвратительной.

Сергей Кальварский

Господа присяжные заседатели! Прошу учесть мое чистосердечное признание. Это не я смотрел 3 часа интервью с четой Цыгановых. Смотрела это безобразие нейросеть, воспользовавшись моим отсутствием дома без уважительных причин. Она уже арестована, признана невменяемой и отправлена на длительное лечение в институт Сербского до полного раскаяния.

Заявление Цыгановой прокомментировал и один из предыдущих героев канала Дудя – актер Оскар Кучера.

Многие не понимают, зачем звездный интервьюер пригласил в студию супругов Цыгановых и зачем это интервью смотреть.

Михаил Крутихин

Никому не хочу навязывать свои вкусы и мнения, но поясню, почему не стану смотреть и слушать интервью Цыгановых и прочие подобные передачи.

Да, мне известно, что большинство людей не способно связывать причину со следствием, не мыслит рационально и живёт в иллюзорном мире. И вообще "число дураков бесконечно" (stultorum infinitus est numerus). Но злорадствовать не хочу. Стыдно мне. Это называется "испанский стыд".

Рустем Адагамов

И все-таки мне непонятен смысл приглашения на разговор, который посмотрят несколько миллионов раз, вот таких унылых рептилоидов. Вадим Цыганов — типичный гаражный дед, с кругозором кузнечика и тухлым набором пропагандистских штампов в голове: во всем виноваты евреи, Путина обманули, все в руках бога. Останови кого угодно на улице в каком-нибудь российском городе и получишь всю ту же самую чушь. Не на три с половиной часа, конечно.

Но зачем вот такое у Дудя, с его аудиторией и влиянием? Ведь очень значительная часть тех, кто посмотрит интервью с этими Цыгановыми, сочтут их слова правильными, доводы разумными, раз их позвал такой популярный интервьюер. Не понимаю.

Екатерина Барабаш

На мой очень скромный взгляд, давать слово союзникам военных преступников – значит лишний раз обнародовать и невольно рекламировать пpoфашucтские взгляды. Это значит добровольно распространять смертельный вирус понятно чего, лукаво делая при этом вид, что хочешь разобраться и зафиксировать чью-то тупиковую глупость. В результате в воздухе, и без того отравленном, надолго повисает зловоние. Дудя я еще могу понять – ему надо зарабатывать, но вообще это скверный заработок, между нами.

Другие утверждают, что это крайне поучительное зрелище. По мнению многих комментаторов, взгляды Цыгановых достаточно точно отражают настроения основной массы россиян.

Михаил Шевелев

Ю. Дудь – не средство массовой информации. Он индивидуальный предприниматель в сфере социальной антропологии. И очень успешный. Но если вам не нравятся его изыскания, есть надежный выход. Во-первых, не смотрите. А во-вторых, будьте последовательны – и никогда не сдавайте медицинских анализов. Занятие это неаппетитное, а мотивация людей, которые потом возятся с вашими биологическими материалами, выглядит подозрительно.

Алексей Федяров

Когда смотришь Дудя с Цыгановыми, не надо думать что Дудь умный и гуманист, и ты умный и гуманист, а они нет.

Надо думать, что Цыганова приедет в Ухту и соберёт там зал, а Дудь не приедет и не соберёт, а ты сам и вовсе пожизненно в Ухте на концерте Цыгановой.

Владелец Кумирницы

Дудь дает им выговориться, набухнуть, раскрыться, заиграть красками и ароматами. Да, зрелище отвратительное, но почувствуйте букет, это зловоние. Тут как раз важно ничего не вырезать.

Я когда-то давно понял вдруг, как меня радует в путешествиях не понимать речь. Просто слушать незнакомую музыку, хоть я и понимаю, что они тоже несут унылую пургу, но по-португальски это… другое. А меня тошнило от этих разговоров в транспорте "да, Вера, да…Витя уехал, да… уехал… Уехал Витя, Вера…не знаю, уехал…" Кира Муратова любила такие вещи показывать.

И вот цыгановы состоят из таких бессмысленных речевых ручейков, котрые льются и льются себе, главное не прерывай поток. И в потоке попадается золото – увидишь, что православие вика приняла, получив шубу Фенди (это логично), что страшно кается перед Богом за сиськи в Спид-Инфо, что Андреевский флаг не просто так вылез из супругов, а ко времени вылез. И эта фашистская блевотина из них лезет и лезет – можно в деталях рассмотреть ингридиенты и изучать их.

Вот почему работы Дудя гениальны.

Владислав Горин

Очень понравилось интервью Цыгановых Юрию Дудю.

Можно накрывать стол с майонезными салатами и домашними соленьями, ставить водку (конечно), усаживаться всей семьёй и, разместив компьютер тоже за столом – будто он что-то вроде гостя, – включать ролик.

Ощущение, что дурные дальние родственники или странные друзья родителей черте из-за чего сцепились где-то там на краю праздника.

Уютно.

Лайфхак: если выставить скорость воспроизведения 0,75 или даже 0,5 – в таком случае а) будет полная иллюзия пьяного бубнежа, б) праздновать можно не три часа, а ещё дольше!

Михаил Козырев

Не могу искренне написать всё, что чувствую, посмотрев этот выпуск Юры.

Очень аккуратно надо быть со словами, с hate speech.

Но одно могу отметить: горечь.

Это вот этим двоим я проиграл свою страну.

И эта горечь уже не пройдёт...

Олег Пшеничный

Что касается Вики Цыгановой у Дудя, то я сам, конечно, смотреть не буду, но просто на всякий случай хочу предупредить молодежь – ЭТО ЕЩЕ НЕ САМОЕ ДНО.

Ксения Лученко

Нам казалось, что это вывыхи маргиналов, и это пройдет. А оно превратилось в мейнстрим, а мы стали "маргиналами"

С особенной горечью реагируют на интервью комментаторы, близкие к православным кругам.

Петр Мещеринов

Посмотрел Дудя с Цыгановыми. Юрий Дудь – совсем не мой персонаж... но здесь он просто герой. Просто образец терпения, смирения и кротости.

А по существу – я слушал всё это... и думал: вот я в 00-х годах не меньше десятка статей написал на тему того, что такое неправильное воцерковление и чем оно грозит в условиях нашего общества. И вот – иллюстрация у меня перед глазами, да какая!

Не могу сказать, что я порадовался своей правоте... Но эту хрестоматию "воцерковления, как оно вышло", всем интересующимся этой темой обязательно надо смотреть.

Андрей Десницкий

Кто смотрит на Цыгановых у Дудя, тому следует понять, что это и есть плоды "духовного возрождения", т.е. постепенной клерикализации жизни в РФ, начиная с 90-х.

Не все, кто в РПЦ, разумеется, тянули в эту сторону, было очень много других, честных и искренних, но именно это и было востребовано церковным мейнстримом, потому что это удобно.

Они – идеальные захожане, Цыгановы.

Им ничего не надо, кроме пышных слов, они при деньгах, они не задают вопросов, они готовы поверить в любую чушь, лишь бы с финтифлюшками.

Чего еще желать?

Это не баг, это фича.

Другие отмечают, что "Цыгановы" есть не только в России.

Иннокентий Буковский

Кстати, если кто-то думает, что монологи четы Цыгановых есть что-то уникальное и характерное для русского мира, то разочарую.

Все эти рассказы про Америку, евреев, мировое правительство, Бога и прочее вы можете послушать в каждой стране мира и на любом языке.

Ну будут региональные небольшие отличия, но в целом глобализация и тут добралась.

Никакой оригинальности.

Интервью смутило даже некоторых "патриотов".

Военкор Астрахань

По смыслу там полная дичь: царебожие, теории заговоров, ещё теории заговоров, немного псевдо-религии и теории заговора. Да, и ещё много взаимоисключающих параграфов.

И это же не Дудь их ответы как-то перекручивает, они реально это говорят. Почему мы не можем как-то нормальных представителей иметь? То люди, которые вообще не знают историю конфликта. То трусы и истерички мечутся. То псевдо-религиозная муть с поп-теориями заговоров. Главное, ещё и не понятно, кто искренний, а кто это отыгрывает.

Даже Палестина умудряется каких-то вменяемых персонажей с разговорным английским находить, для ведения пропаганды по миру, типа Бассема Юссефа, который хорошо выдерживает "допрос" у Пирса Моргана и умудряется затроллить Бена Щапиро.

А тут даже Дудю не приходится каких-то усилий прикладывать, что с Кучерой, что с Цыгановыми. Они же сами себя закапывают, но это ладно. Нас же вместе с собой. Это правда лучшие люди, которых способна предложить наша сторона?

Прокремлевский политолог Сергей Марков считает, что главное – быть на правильной стороне:

Вика Цыганова и ее муж кажется довольно адекватно отразили набор идей в голове активной части глубинного народа. Выше коллеги перечисляют их тезисы. Коллеги эти критически относятся к этим тезисам. И им нравится Дудь.

Мне многие идеи Вики Цыгановой кажутся дикими. Но я вижу, что Вика Цыганова в реальной жизни с этими странными идеями стоит на стороне Добра.

А Дудь и эти коллеги – на стороне Зла, хунты, 8 лет бомбёжек Донбасса, неонацизма, политических репрессий в отношении меня и моих друзей.

А Вика Цыганова то против всего этого зла.

Поэтому Вика Цыганова мне нравится больше этих критически мыслящих интеллектуалов, которые лижут сапоги современных гестаповцев.

Цыганова на стороне Бога, в которого она верит. В Дудь и его любители на стороне дьявола, в которого они не верят.

Вместе с тем и с выбором стороны у четы Цыгановых дела обстоят не так уж гладко, пишет редактор Republic Дмитрий Колезев:

Отмечу, что главным заказчиком этой четы в последние месяцы была ЧВК "Вагнер", и я подозреваю, что после гибели Пригожина они остались без денег и без перспектив.