"Это мир вокруг ненормальный". ЛГБТ-людей преследуют с удвоенной силой

Вчера лидер инициативной группы помощи трансгендерным и небинарным людям “Центр Т” Ян Дворкин узнал, что его обвиняют по новой гомофобной статье, запрещающей так называемую "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений" среди людей всех возрастов. Инспектор, к которой активист пришел в отдел МВД Марьиной рощи, чтобы подписать протокол по делу, не хотела впускать с ним адвоката, запрещала фотографировать документы, повышала голос и пыталась вырвать материалы дела из рук.

Яна обвиняют в том, что в его текстах есть положительная оценка "нетрадиционных отношений" и они характеризуются как естественные. Из материалов дела стало ясно, что заявление на Яна написали знакомые ему не первый год сотрудники опеки (Ян много лет опекает ребенка с инвалидностью). Они, ссылаясь на посты в телеграм-канале "Откровенно ЛГБТ+", требовали привлечь Яна к ответственности.

"С сотрудниками опеки у меня долгое время были нормальные отношения. По крайней мере, они улыбались нам, сочувствовали и спрашивали, чем помочь. У опеки не было претензий ко мне, пока я не начал писать публично о жизни небинарных и трансгендерных людей. Особенно сильно они начали проявлять к нам внимание, когда я заключил брак со своим партнером и написал об этом публично. После этого чиновники, видимо, начали бояться, что их в чем-то обвинят из-за меня, и они прикрывают себя, отправляя в силовые структуры такие заявления. Очень странно, что люди, которые должны помогать опекунам и приемным детям, вредят нам, в то время, как мы с ребенком постоянно проходим медицинские обследования, ложимся на госпитализацию, постоянно что-то делаем для поддержания его здоровья и качества жизни", – рассказал активист Радио Свобода. Суд над Яном Дворкиным состоится в ближайшие недели. После принятия новых законов, дискриминирующих ЛГБТ, Яна стали еще больше травить в пабликах гомофобов. Он получает угрозы и беспокоится за свою безопасность.

В конце прошлого года Путин подписал законы, полностью запрещающие так называемую "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений". Осенью, когда активно обсуждали эти инициативы, многие эксперты говорили, что по-настоящему эти законы работать все равно не будут, ссылаясь на практику возбуждения дел по статье за "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних". Но эти ожидания не оправдались – в этом году ЛГБТ-людей стали преследовать с удвоенной силой. От дискриминации пострадали общественные организации и движения, поддерживающих ЛГБТ-людей, издательства, авторы сайтов, блогов и подкастов. В 2022 году российские суды вынесли максимум приговоров по статье о пропаганде ЛГБТ+. Об этом сообщает издание DOXA, изучавшее отчёты Судебного департамента при Верховном суде России. В прошлом году за распространение позитивной информации об ЛГБТ+ в России осудили 16 лиц: 14 физических, одно юридическое и одно должностное. Это более чем в два раза превышает количество приговоров за предыдущий год. Сумма всех назначенных штрафов составила почти 1,6 миллиона рублей.

Правозащитная организация "Дело ЛГБТ+" публикует в своем телеграм-канале вот такую статистику: в 2018 году из всех поступивших дел о "пропаганде", признавали виновными и наказание назначали в 25% дел. В 2019 20% дел закончились обвинительным решением и наказанием. В 2020 – из рассмотренных дел по "пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений" всего 28,6 % закончились наказанием. В 2021 - 35% дел. В 2022 – уже 66,7% О данных за 2023 год юристы пишут так: 12 из 15-ти обвинений по "гомофобным статьям" за последние 4 месяца закончились обвинением. По данным этой же организации, растёт и количество дел по запрету размещения информации об ЛГБТ-сообществе. Мониторингом" Дела ЛГБТ+" зафиксировано уже 106 таких судебных решений за 4 последних месяца.

Все гомофобы добиваются, чтобы меня наказали. Так просто меня не отпустят

Сейчас “Дело ЛГБТ+” защищает молодую влюбленную пару: москвича Гелу и гражданина Китая Хаояна, которых преследует и пытается разлучить российское государство. После доноса гомофобов на Гелу и Хаояна возбудили дела по статье о распространении "пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений" среди несовершеннолетних. Суд признал Хаояна виновным и постановил выдворить его из России. Сейчас он находится в центре временного содержания иностранных граждан в Набережных Челнах. Дело, возбужденное против Гелы, суд вернул в полицию.

"Две недели Хаоян сидит в заключении. Его моральное состояние ухудшается с каждый днем. Он плачет ночами. Я переживаю каждый день, живу от звонка Хаояна до нового его звонка. Ему рано утром разрешают позвонить мне и маме. Мы сейчас пытаемся отменить решение о депортации. Полиция бегает за мной и ищет по всей Казани, чтобы снова возбудить дело против меня. Я уверен почти на 100%, что они исправят ошибки и снова передадут дело в суд. Все гомофобы добиваются, чтобы меня наказали. Так просто меня не отпустят. Другой судья признает меня виновным", – рассказал Гела Радио Свобода.

Преследование Гелы и Хаояна вызвало большой общественный резонанс. В многочисленных комментариях называют преследование влюбленных несправедливым и жестоким.

"Я не ожидал, что нас поддержит так много людей. Но я всегда был уверен, что многие граждане России не одобряют гомофобные законы, даже если они сами не принадлежат к ЛГБТ-комьюнити. Все люди вокруг меня, даже те, с кем мы связаны только деловыми отношениями, сопереживают мне, Неприятно меня удивили только хозяева квартиры, которую мы снимали. Они, когда я съезжал, отказались мне отдавать залог, назвав нас "сраными педиками", – рассказал Радио Свобода Гела.

В этом году иностранными агентами признали несколько ЛГБТ-организаций: T9 NSK – проект для транс-персон и их близких, "Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие", "Радужную ассоциацию". Авторов книг "Лето в пионерском галстуке" Елену Малисову и Катерину Сильванову сочли иноагентами за то, что они, по мнению Минюста, "пропагандировали" ЛГБТ-отношения. Муниципальную депутатку Дарью Беседину внесли в список иноагентов в том числе за то, что она осуществляла "пропаганду ЛГБТ-отношений". К "иноагентам" чиновники причислили ЛГБТ-активистку Александру Казанцеву.

Очень странно, что люди, которые должны помогать опекунам и приемным детям, вредят нам

Сергей Кондрашов, один из создателей "Альянса гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие", написал директору Департамента по защите национальных интересов от внешнего влияния Минюста Киселёвой Ольге, что не собирается выполнять "Закон о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". Причину этого решения он подробно объяснил в ироничной манере.

"Против самой "плашки" я ничего не имею. Она забавная. Но это не я внёс себя и Альянс в Реестр, а вы. Поэтому логично будет, что и уведомлять читателей моих и Альянса публикаций о том, кем вы нас считаете, будете вы сами. Выделите у себя в Департаменте какого-нибудь сотрудника и поручите комментирование публикаций "иноагентов" ему. Я охотно предоставлю Вашему сотруднику статус, позволяющий оставлять комментарии во всех моих и Альянса открытых аккаунтах". Высказал Кондрашев свое мнение в письме о Путине, который неоднократно делал гомофобные и трансфобные заявления: "Складывается неустранимое впечатление, что именно уголовная субкультура, нормы которой были усвоены в детстве и юности Владимиром Владимировичем Путиным и его окружением, а не какие-то основанные на учении Церкви этические концепции, являются моральной основой принятого в последние годы репрессивного законодательства. И, Вы уж простите меня великодушно, но Владимир Владимирович производит впечатление человека с такими большими проблемами с гендерной идентичностью, с такими глубокими психоэмоциональными травмами, что, на мой взгляд, ему бы с психологом, если не психиатром, регулярно общаться надо, а не арбитром в нормотворчестве, касающемся гендера, быть".

Другие организации, чаще всего не имеющие к защите прав ЛГБТ никакого отношения, попытались предотвратить возможное наказание с стороны государства.

Театральный фестиваль "Радуга" изменил название вскоре после принятия закона о полном запрете российскими чиновниками так называемой "пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений на "Международный Театральный Фестиваль Театра юных зрителей им. А.А. Брянцева". После этого случая один из самых активных гомофобов в российской власти Александр Хинштейн выступил в "Парламентской газете" с разъяснением отличий “классической 7-цветной радуги" от символа ЛГБТ. "Не реализация наших законов доходит "до маразма". До маразма их доводят именно подобные шаги, как в истории с переименованием фестиваля, отчасти смахивающей на хэппенинг", – возмутился депутат. Но “хэппенинги” продолжились.

Мэр Омска Сергей Шелест запретил устанавливать на набережной реки Иртыш скульптуры голубей разных цветов. Чиновник на заседании художественно-экспертного совета сказал, что разноцветные голуби "однозначно есть направление вектора в части ЛГБТ, а он не хочет быть мэром пропагандирующим".

В марте этого года бдительный пенсионер в городе Ессентуки усмотрел в разноцветных лавках в детском саду "Зоряночка" пропаганду ЛГБТ и пожаловался в полицию, которая провела проверку. Заведующей детского сада Светлане Месиковой пришлось оправдываться: "Никакого отношения к этой группировке мы не имеем, у нас люди все с твердыми убеждениями".

Я думал, что в этот момент в небольшом городе живет молодой человек и ненавидит себя из-за того, что не может принять свою инаковость

На этой неделе Роскомнадзор утвердил критерии, определяющие так называемую "ЛГБТ-пропаганду". Согласно документу, опубликованному на сайте ведомства, в перечень запрещенных попадут материалы направленные на то, чтобы сформировать положительное отношение к "смене пола" (так чиновники некорректно называют трансгендерный переход), убедить в привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, вызвать к ним интерес и обосновывает их преимущество над традиционными. Также цензуре могут подвергнуть сайты, которые создают искаженное представление о социальной равноценности "традиционных и нетрадиционных отношений". Из этого документа стало понятно, что по-прежнему "пропагандой" могут признать любое произведение, где есть упоминание ЛГБТ-людей. Цензурой публичной информации о жизни ЛГБТ-людей российские чиновники занимались и до создания этих критериев. По их требованию, а часто и в превентивном порядке, сотрудники различных организаций вырезали информацию о жизни ЛГБТ-людей из фильмов сериалов, реалити-шоу и компьютерных игр. Недавно из-за новых гомофобных законов сняли с репертуара Большого театра балет "Нуреев", поставленный режиссером Кириллом Серебренниковым.

Первое дело по новой гомофобной статье возбудили против издательства Popcorn Books после запросов депутата Александра Хинштейна. Как он утверждал в своем телеграм-канале, это издательство "один из флагманов продвижения ЛГБТ-литературы в России. После вступления в декабре в силу наших законов о запрете ЛГБТ-пропаганды "Попкорн букс" не только продолжило продажу таких книг, но и демонстративно стало украшать их обложки цитатами из 29 статьи Конституции, гарантирующей свободу слова и запрет цензуры". От действий невежд пострадал молодой писатель Микита Франко, чья книга "Окна во двор" недавно вышла в издательстве Popcorn Books. Книги Микиты в российских книжных магазинах больше не продаются. Но он продолжает работать, публикует свои истории в закрытом телеграм-канале и рассказывает своим читателям, что сейчас его книги можно найти на зарубежных площадках. Скоро там, по словам автора, появятся "Окна во двор".

С недавнего времени на сервисе "Яндекс.Музыка" стал недоступен подкаст "Радужный" о жизни ЛГБТ-людей в регионах, который создал продюсер Сергей. “Насколько я знаю, "Яндекс" удалил все подкасты о жизни квир-людей. Авторам других подкастов пришли письма от "Яндекса" с объяснением причины такого решения – материалы удаляют по требования Роскомнадзора. Я такое письмо не получил. Мой подкаст либо тоже убрали по требованию чиновников, либо компания решила от него избавиться в превентивном порядке, чтобы избежать штрафов". Сергей в своем подкасте давал слово особенно страдающим от гомофобии ЛГБТ-людям из маленьких городов. Он успел выпустить два сезона: первый – о принятии собственной сексуальности, второй – о психологии отношений взрослых ЛГБТ-людей. Автор приглашал на интервью профессиональных, не страдающих предрассудками психологов.

"Идея подкаста пришла ко мне во время моей терапии. Я осознал, каким болезненным был мой путь принятию себя. Я думал, что в этот момент в небольшом городе живет молодой человек и ненавидит себя из-за того, что не может принять свою инаковость. Я решил сделать такой подаст, который помог бы мне самому в те времена, Я считал важным, чтобы после истории, которую рассказывал герой, психотерапевт произнес слова "С тобой все в порядке. Это мир вокруг тебя ненормальный". Психологи не комментировали конкретную ситуацию – это было бы непрофессионально. Они в целом объясняли аудитории, например, почему родителям сложно принять камингаут ребенка и как им можно в этом помочь. Я получал много комментариев от людей, которых поддержал этот подкаст. Кто-то смог открыться перед друзьями, кто-то решился на откровенный разговор с родителями, и он прошел хорошо. Как-то слушатель мне написал, что один из выпусков подкаста напомнил ему о собственном опыте сексуализированного насилия. Этот слушатель нашел в себе силы обратиться к психотерапевту. Больше всего людей слушали мой подкаст на "Яндекс. Музыке". После удаления подкаста только часть аудитории найдет его на других платформах. Но для многих из-за гомофобных законов больше нет возможности его слушать. Каждый потерянный слушатель – это ЛГБТ-человек, у которого больше нет возможности получать помощь благодаря нашей работе", – рассказал Сергей Радио Свобода.