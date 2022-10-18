"Это мог быть как боевой, так и учебный вылет". Версии крушения Су-34

Число погибших после падения истребителя-бомбардировщика Су-34 на жилой дом в Ейске возросло до 14 человек, среди них трое детей. Ранены 19 человек. Местные жители организовали стихийный мемориал в память о погибших.

Завалы еще разбирают: по данным МЧС Краснодарского края, от огня пострадали 130 квартир. Что стало причиной крушения самолета, пока неясно: по версии катапультировавшихся летчиков, загорелся один из двигателей, Минобороны России утверждает, что речь шла об учебно-тренировочном полете, а некоторые военные эксперты из-за взрывов на опубликованных видео подозревают, что на борту мог быть боекомплект.

Чешский эксперт по военной авиации Томаш Соучек говорит, что для точной оценки произошедшего в открытых источниках мало информации: "Если говорить обобщенно, то речь могла идти как о боевом, так и об учебно-тренировочном полете, потому что и при выполнении боевого задания в некоторых случаях и некоторым летчикам крайне необходимо провести тренировочный полет, а в районе Ейска находится авиабаза российских ВВС. Место падения самолета находится вблизи авиабазы и практически на оси взлетно-посадочной полосы. Обнародованные видео демонстрируют, что самолет не поднялся на большую высоту и начал постепенно снижаться, а пилоты катапультировались непосредственно перед падением самолета".

О том, что над разрушенным в результате падения Су-34 жилым домом и расположенными рядом с ним торговыми и офисными центрами постоянно летали военные самолеты, в интервью "Настоящему времени" рассказала жительница Ейска, сотрудница торгового центра "Меотида", который расположен недалеко от места крушения: "Самолеты бесконечно у нас, над нашим торговым центром. Мне кажется, у них тут полоса какая-то. Потому что они постоянно, постоянно летают", – рассказала она.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 используется в войне России с Украиной. На данный момент известно о по меньшей мере 11 боевых потерях самолетов этого типа российскими вооруженными силами. Первый был сбит 1 марта под Киевом, затем украинская армия сбивала российские Су-34 в Луганской, Харьковской и Черниговской областях (видео катапультировавшегося и попавшего в плен близ Чернигова российского майора Красноярцева из войсковой части 8689 было обнародовано украинскими СМИ). Эти потери считаются довольно высокими, учитывая тот факт, что, согласно открытым источникам, на вооружении у России находится 140 таких самолетов – эта цифра не включает опытные образцы. Кроме того, российская армия потеряла уже по меньшей мере восемь Су-34 во время различных тренировочных вылетов.

Российские военные летчики, которые попадали в плен, были впоследствии обменяны на украинских военных. Самый известный случай – это катапультировавшийся под Киевом в начале марта майор Красноярцев, который ранее встречался с Башаром Асадом. Его напарник, уроженец Тюменской области Константин Криволапов, погиб. Украинские СМИ тогда писали, что до войны в Украине Криволапов был штурманом бомбардировщика Су-24 в войсковой части 69806.

Как отмечает военный эксперт Юрий Федоров, среди российских пилотов боевых самолетов, попавших в плен в Украине, "были либо летчики первой категории, либо командиры эскадрилий, либо даже заместители командиров авиационных полков… для того, чтобы стать командиром эскадрильи в любой армии, в том числе российской, нужно иметь много часов налета".

Су-34 Россия использовала во время боевых действий в Грузии в 2008 году, когда эти самолеты только приняли на вооружение, и в Сирии начиная с 2015 года. В этих конфликтах Россия Су-34 не теряла. Юрий Федоров объясняет это тем, что, например, в Сирии, был совершенно другой характер боевых действий: у сирийских сил, противостоящих Башару Асаду, не было и нет никаких средств ПВО, а "российские летчики просто пиратствовали в небе, сбрасывая бомбы на беззащитное мирное население либо на столь же беззащитные с точки зрения ПВО вооруженные отряды. Иными словами, война в Сирии не дала российским летчикам достойного боевого опыта просто потому, что там не было достаточного противодействия – ни авиационного, ни наземного".

Аналитик Conflict Intelligence Team Руслан Левиев в интервью каналу "Популярная политика" сказал, что "вызывает недоумение версия Минобороны России о тренировочном полете". По его словам, изучив видео, опубликованные в интернете, можно понять, что после того, как самолет врезался в жилой дом, были слышны вторичные разрывы. "Это явно боекомплект, поскольку топливо может взорваться в момент удара, а дальше оно просто горит. А на опубликованных видео мы видим постоянные вторичные взрывы, что говорит о боекомплекте. Выполнять учебно-тренировочный полет с полным боекомплектом крайне странно. При этом Ейск находится на побережье Азовского моря, недалеко от Украины, и, соответственно, это удобный маршрут для того, чтобы отсюда вылетать на территорию Украины и сбрасывать бомбы, ракеты на позиции украинских войск. Поэтому мы склоняемся к версии, что это был не учебно-тренировочный полет, а самолет летел с целью бить по целям на территории Украины".

Минобороны России заявило, что причина крушения самолета – возгорание одного из двигателей после взлета, что и привело к катапультированию пилотов и падению самолета на жилую застройку. Левиев подчеркивает, что такое не раз происходило в прошлом: "Я не думаю, что туда проникли диверсанты с ПЗРК и сбили самолет на взлете. Скорее – да, техническая неисправность".

Эксперты, специализирующиеся на авиапромышленной отрасли, сразу после того, как были введены первые санкции из-за агрессии России в отношении Украины, говорили о том, что проблемы с неисправностью авиапарка могут начаться в России в ближайшее время. Первые санкции после начала войны введены в отношении авиационных и космических технологий – было запрещено сервисное обслуживание гражданских и грузовых самолетов, а также поставки запчастей в Россию. Руслан Левиев считает, что даже эти санкции не могли повлиять на военную авиацию, так как можно использовать исправные запчасти одних самолетов для замены неисправных запчастей на других. Тем не менее, запрет на поставки продукции двойного назначения был введен западными странами еще до начала нынешней войны – после аннексии Крыма и начала боевых действий России в Донбассе.

Военный эксперт Юрий Федоров рассказывает о том, какие технические проблемы были выявлены во время эксплуатации Су-34 и что могло стать причиной авиакатастрофы в Ейске:

– Этот самолет называют самолетом четвертого поколения, он достаточно новый, на вооружение его приняли в середине 2000-х. Су-34 считается хорошим самолетом. По крайней мере, так пишут российские источники. Наверное, самолет был сделан более или менее качественно. Что касается истории катастроф, связанных с этим истребителем, то их число близко к среднему показателю. Потери американских самолетов F-16 находятся примерно в такой же пропорции от того количества, которое эксплуатируется. Сказать, что это какой-то экстраординарный самолет, вряд ли можно. Это истребитель-бомбардировщик, он предназначен прежде всего для ударов по наземным целям, отсюда большой вес боевой нагрузки. Он очень тяжелый, его вес на старте с полной заправкой около 40 тонн, такая махина. Другой вопрос, что пилотировать самолеты такого класса должны летчики очень высокой квалификации. С ними могут быть проблемы.

– Если рассматривать официальную версию, что это был учебно-тренировочный вылет, могла ли идти речь о некомпетентности пилота?

– Было, по-моему, шесть или семь аварий за то время, когда этот самолет был принят на вооружение. Это если говорить об известных случаях. Это были известные происшествия, в ходе которых самолеты были потеряны. Таких было шесть, из них два инцидента произошли во время столкновения двух самолетов такого типа при выполнении полетов. Что свидетельствует о, скажем так, низкой квалификации пилотов, которые ими управляли. Потому что пилоты высокой квалификации друг с другом сталкиваться не будут. Ну, так же примерно, как водители двух автомашин, – если во время какого-то маневра водители сталкиваются, значит, плохо рассчитали или что-то с ними было. В общем, квалификация низкая. Что касается данного пилота, ну, тут очень трудно сказать, потому что мы ничего о нем не знаем.

– Насколько, по вашему мнению, версия Минобороны России соответствует действительности? Мог это быть полет самолета с боевым заданием и с полным боекомплектом?

– Я должен сразу сказать, что любая версия о причинах авиакатастрофы, будь то техническая неисправность самолета, ошибка пилота или нечто иное, может быть более или менее обоснованно высказана только после того, как военная и техническая комиссия, которая изучает произошедшее, проверяет правильность соблюдения всех технических норм, регламентных работ, обслуживания самолета и так далее, сделает свои выводы. Необходимо провести тщательную психологическую, токсикологическую экспертизу пилота, мало ли, может быть, он, что вообще маловероятно, но в российской армии возможно все, сел за штурвал после того, как принял алкоголь или не проспался после предыдущего принятия алкоголя, наркотики и так далее. Плюс нужна психологическая и психиатрическая экспертиза пилота. Эта работа, если ее проводить всерьез, может растянуться на несколько месяцев, особенно учитывая, что самолет был в центре чудовищного костра, в котором горело авиационное топливо, там его было достаточно много. Сейчас сказать трудно, мы не знаем, сколько именно, но, в принципе, там могло быть от 4 до 12 тонн, в зависимости от того, какие задания должен был пилот выполнить.

Теперь вопрос о том, был ли это тренировочный полет. Я склоняюсь к тому, что это все-таки был учебно-тренировочный вылет, потому что если бы это был вылет боевой, то на самолете было бы подвешено большое количество (он может до 12 тонн нести нагрузку) ракет, бомб и так далее. Если бы это был боевой вылет, то тогда при аварии, при горении топлива, эти боеприпасы, естественно, взорвались бы. Вы представляете, что такое даже четыре тонны взрывчатки? Это все вокруг разнесло бы, в том числе и те дома, которые находятся рядом.

– А то, что были слышны на видео вторичные взрывы? Это не противоречит версии об учебно-тренировочном полете?

– Дело в том, что этот самолет вооружен еще и авиационной пушкой, к которой прилагается, естественно, достаточно большое количество снарядов. Они по размеру не очень большие, а сама пушка не очень мощная, то есть калибр у нее не очень большой. По всем инструкциям полагается после боевого вылета зарядное устройство этой пушки вынимать и где-то держать на складе, но этого часто в российской армии не делают, потому что это достаточно трудоемкая и довольно сложная процедура, и поэтому командование склонно закрывать на это глаза, а пилотам в принципе безразлично. Более того, по-моему, года два или три назад был случай, когда в учебном бою пилот вот этого самого Су-34 нажал на гашетку, и раздалась очередь, которая разнесла другой самолет, тоже российский, с которым этот пилот вел бой. Это произошло потому, что не сочли нужным это зарядное устройство с боевыми снарядами вынуть, его оставили, а пилот об этом не знал. Он думал, что будет фиксация на телекамеру, что полагается делать в учебном бою, но произошло нечто иное. Так что снаряды для авиационной пушки действительно могли взорваться в костре, ну, и раздавались взрывы. Но это не те взрывы, которые могут быть от детонации, скажем, авиационной бомбы, в которой может быть 100–150 килограммов взрывчатки. В артиллерийских снарядах заряд действительно не очень большой.