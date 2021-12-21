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“Это не знак качества, это приговор”. Первый год для “иностранных агентов”

“Это не знак качества, это приговор”. Первый год для “иностранных агентов”
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“Это не знак качества, это приговор”. Первый год для “иностранных агентов”

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Год назад Минюст России впервые включил пять человек в реестр СМИ, выполняющих функции иноагентов. Как изменилась их жизнь за год. Правда ли, что нужно отчитываться за любые траты и маркировать всё: от сториз в соцсетях до обращений в ЖЭК. Можно ли выйти из этого реестра и при чём здесь антиутопии.

28 декабря 2020 года Минюст России впервые включил пять человек в реестр СМИ, выполняющих функции иностранных агентов. Как изменилась их жизнь за этот год. Правда ли, что теперь им нужно отчитываться за любые траты и маркировать всё: от сториз в соцсетях до обращений в ЖЭК. Можно ли выйти из этого реестра и при чём здесь антиутопии.

Все гости подкаста внесены Минюстом в реестр физических лиц, выполняющих функции СМИ - иностранного агента.

В подкасте участвуют:

Людмила Савицкая, журналист Радио Свобода
Денис Камалягин, главный редактор “Псковской губернии”
Дарья Апахончич, преподаватель, активист
Лев Пономарёв, правозащитник, глава движения “За права человека”

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