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28 декабря 2020 года Минюст России впервые включил пять человек в реестр СМИ, выполняющих функции иностранных агентов. Как изменилась их жизнь за этот год. Правда ли, что теперь им нужно отчитываться за любые траты и маркировать всё: от сториз в соцсетях до обращений в ЖЭК. Можно ли выйти из этого реестра и при чём здесь антиутопии.



Все гости подкаста внесены Минюстом в реестр физических лиц, выполняющих функции СМИ - иностранного агента.



В подкасте участвуют:



Людмила Савицкая, журналист Радио Свобода

Денис Камалягин, главный редактор “Псковской губернии”

Дарья Апахончич, преподаватель, активист

Лев Пономарёв, правозащитник, глава движения “За права человека”

