"Это политика". Как полицейский произвол в Екатеринбурге аукнулся россиянам в Баку

В Екатеринбурге в ночь на 27 июня силовики провели крупномасштабную операцию против предполагаемой преступной группировки, связанной с азербайджанской диаспорой. По версии Следственного комитета, речь шла о заказных убийствах, совершённых в начале 2000-х годов. В результате, по неофициальным данным, около 50 человек были доставлены в отделы полиции. Двое из них – братья 60-летний Гусейн и 55-летний Зияддин Сафаровы, известные в городе предприниматели – умерли в больнице, куда их отвезли, когда обоим "стало плохо" после задержания. В ответ на их гибель в Баку были задержаны и арестованы по уголовным обвинениям несколько россиян – под удар попали и сотрудники пропагандистского канала "Sputnik Азербайджан", и случайные туристы, и релоканты, покинувшие Россию после начала войны в Украине. Их судьба теперь – предмет политического торга, считают родственники задержанных.

Текст: проект "Окно"



После смерти братьев Сафаровых российская сторона поспешила заявить, что один из братьев скончался от сердечной недостаточности, а причина смерти второго "устанавливается". Однако, когда через три дня тела были доставлены в Баку, азербайджанские судмедэксперты обнародовали фотографии с результатами вскрытия: сломанные рёбра, повреждения внутренних органов и следы множественных побоев. Они сообщили, что причиной смерти братьев стал тяжёлый посттравматический шок. Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту применения пыток и особо жестокого умышленного убийства двух граждан своей страны.

Уже 30 июня министерство иностранных дел Азербайджана вызвало временного поверенного в делах России и вручило ему ноту протеста. В тот же день были отменены все российские культурные мероприятия на территории страны, а также перенесены запланированные официальные визиты. Тогда же азербайджанские силовики провели серию задержаний граждан России в Баку – были арестованы сотрудники "Sputnik Азербайджан", а также восемь россиян, оказавшихся в Азербайджане в качестве туристов или релокантов. Всем предъявлены уголовные обвинения.

"Схватили котенка, который забежал в соседний двор"

3 июля IT‑предприниматель Валентин Преображенский опубликовал у себя на странице в Фейсбуке двойную фотографию: слева – опухшее от побоев лицо молодого человека со взъерошенными волосами, справа – он же, юный, аккуратный, с уверенным ясным взглядом.

"Это Серёжа Софронов, 23 года, работает у меня разработчиком по внедрению искусственного интеллекта. Схватили на улице Баку в "ответку" на гибель авторитетных людей в Екатеринбурге. Обвиняют в участии в ОПГ и сопутствующих "бизнесах", – написал Преображенский.

Софронову и другим айтишникам азербайджанские власти предъявили обвинения в наркоторговле, а сотрудникам "Спутника" – в мошенничестве и отмывании денег.

Преображенский общался с Софроновым буквально накануне – 30 июня, во время рабочего звонка по Zoom.

– Еще в 8 утра по Москве 30 июня он был в Дискорде (бесплатное приложение для голосового, видео- и текстового общения). И после этого он вышел из Дискорда и на следующий день – не пришел. Стали писать его друзья, потом родственники, спрашивали, где Сергей, но он пропал. Нашли его в новостях, – рассказывает Валентин. – Вначале я не поверил в эту историю, пока не увидел видео, а потом фотографии. Подумал, что это не он. Зачем задерживать его?!

Софронов работает программистом в компании Agiens, это технологический стартап, специализирующийся на разработке продуктов с применением искусственного интеллекта.

– Он больше года работает на моих проектах. В 2022 году он пришел к нам на хакатон, и по итогам мы его отобрали, – рассказывает Преображенский. – Последнее время он фокусируется на внедрении искусственного интеллекта в платформу для создания организаций с помощью ИИ. Работает много, часов по десять, и увлеченно. Он все время в Дискорде, коллеги его видят, я его вижу, я каждый день вижу, что он сделал.

По словам Валентина, Сергей – амбициозный молодой разработчик, "у которого нет времени на что-то еще". Разговаривал всегда ясно, вел себя дисциплинированно: "Никаких помутнений не было замечено в его коммуникации, связанной с каким-либо наркотическим воздействием".

– Я даже беспокоился, что у него на личную жизнь времени может не хватать, – говорит Преображенский. Он ни на секунду не верит, что Сергей может быть хоть как-то связан с наркотиками. – Я считаю, что это силовые структуры вне рамок закона ведут между собой разборки. Представьте, что это происходит в деревне, двор на двор. Люди одной из сторон схватили котенка, который забежал в соседний двор, и бросили его в колодец, чтобы насолить другой стороне. Человек не имеет отношения к силовым структурам и ко всей их борьбе. Вообще вне этой игры. Зачем в это вовлекать неучаствующих людей? Не прибавляет репутации ни одной из сторон.

Мать Сергея, Мария Софронова, вылетела из Череповца в Баку сразу, как стало известно об аресте сына. Ей не дали его увидеть – в Азербайджане не разрешаются свидания на этапе следствия, объяснили ей в российском посольстве, – однако она смогла передать ему вещи, книги, продукты. Консулов РФ к задержанным допустили. Представители посольства поддерживают контакт с родственниками, по словам матери Сергея, "24 часа в сутки".

– Про условия содержания говорят – сейчас хорошие. Как сказал представитель посольства, с которым я общаюсь, отношение "показательно нейтральное", – рассказала Мария.

В Баку она встретила родственников других задержанных.

– У четверых задержанных сейчас есть родственники в Баку. У одного сестра жила здесь. Он к ней приехал в гости, и его взяли, – рассказывает Мария. – Конечно, все это настолько абсурдная ситуация!.. Совершенно рандомное задержание. Они не знакомы между собой. Мы уже поискали – какие-то, может, пересечения были? А нету! Только двое из них давно знакомы, работали когда-то вместе. А остальные все не знакомы между собой. И не было никаких точек пересечения, ни по возрасту, ни по образованию.

"Он был весь в работе"

Сергей Софронов окончил школу в Череповце и поступил в Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта в Калининграде, на самую сложную специальность – радиофизика.

– После первого курса я ему говорю: Сереж, вот ты учишься, это явно не твоя специальность, это, по сути, фундаментальная физика, попробуй перевестись на IT. Он такой: а мне все нравится, – рассказывает Мария. – Учился, все сдавал сам. Помимо этого, он там устроился на работу. Преподавал деткам в компьютерной академии ТОП (IT-курсы для детей и взрослых .– "Окно"), и очень успешно.

Сергей закончил два курса и на третьем ушел в академический отпуск. А потом – в 2022 году – "забыл из него выйти", говорит его мать. Он не должен был попасть под мобилизацию на войну с Украиной, но мог быть призван на срочную службу. И, чтобы этого избежать, уехал за границу.

– Он очень любит путешествовать: жил в Казахстане, в Юго-Восточной Азии в разных странах жил, это просто были переезды. Он любит гулять по незнакомым городам, – рассказывает Мария.

В Азербайджан Сергей приехал в начале апреля и собирался уехать – уже купил билет. В июне к нему приезжали в гости мама с его младшим братом.

– Это обвинение в наркотиках абсолютно беспочвенно! – говорит Мария Софронова. – Абсолютно. Вы понимаете, у него где-то часов с 10-11 утра начинался рабочий день и до 10-11 вечера продолжался. Он был весь в работе, когда мы были у него в гостях. Вечерами сходим в кафе, где-то посидим. Он нам показывал красивые места в городе. На выходные мы брали экскурсию и ездили по окрестностям. То есть 24 часа он с нами был. Когда мы уходили, мы его вообще запирали в квартире, потому что у нас ключ был один. У него даже мобильного интернета не было! Он говорит: а мне зачем, я со всеми из дома связываюсь. Такой "наркоторговец", знаете – без мобильного интернета.

По словам матери, Сергей был человеком аполитичным, думал только об учебе и карьере. Буквально накануне задержания Софронов писал письмо в свой университет, с вопросом, как ему восстановиться в вузе.

– Он любит мир, любит путешествовать, любит людей. Я знаю, что он вернется и будет жить в России, – уверена его мать. – У нас план был еще до всяких "СВО" ("специальной военной операцией" российские власти называют войну в Украине. – "Окно"): он закончит четыре курса бакалавриата, потом магистратуру за рубежом. Пять лет он покатается по заграницам, потом вернется и будет жить в России. Почему я Калининград и выбрала – у них был двойной диплом, сразу можно было куда-то в магистратуру поступать. Это до "СВО" было. Никто ж не знал, что такие "чудеса" у нас начнутся.

В Баку Мария встречает лишь сочувствие и поддержку. Несмотря на межгосударственный конфликт, по ее словам, негатива в адрес россиян в быту не заметно. Хотя туристов по сравнению с июнем на улицах стало меньше.

– Я не скрываю, зачем я здесь, всем рассказываю. Мне нужна помощь – я обращаюсь. Люди мне сочувствуют, говорят: "Ты понимаешь, что это политика? Держись, все будет хорошо". Все всё понимают.

Родственники надеются, что представители России и Азербайджана попытаются решить вопрос кулуарно. Россияне арестованы на четыре месяца, им может грозить от 3 до 8 лет лишения свободы по обвинениям в транзите наркотиков (ст. 234 УК АР) и до 10-12 лет за кибермошенничество (ст. 273 УК АР). Такие же сроки грозят и арестованным сотрудникам "Sputnik Азербайджан" за мошенничество и легализацию преступных средств.

Наблюдатели говорят о возможном обмене. В Россию в этом случае могут вернуть как российских пропагандистов, так и молодых мужчин, уехавших из-за войны.

Кто еще задержан

30 июня азербайджанские силовики пришли в редакцию "Sputnik Азербайджан", входящего в состав медиахолдинга "Россия сегодня". Директор Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов были арестованы по обвинению в мошенничестве и легализации доходов, полученных преступным путем.

Позднее стало известно, что задержаны еще несколько граждан России, проживающих в Азербайджане. Почти все они уехали из страны после начала войны с Украиной и мобилизации. Некоторые из них – IT-специалисты, устроившиеся в местные стартапы.

"Новая газета. Европа" смогла идентифицировать девять арестованных. Это: 41-летний Антон Драчев из Москвы, основатель технологической компании Airo; 30-летний Дмитрий Безуглый из Санкт-Петербурга, бывший разработчик "ВКонтакте" и "Яндекса"; 38-летний Валерий Дулов из Архангельска, фронтенд-инженер, разработчик в Газпромнефти и Роснефти; 25-летний Алексей Васильченко из Санкт-Петербурга, был в гостях у своего друга Дулова; 40-летний IT-предприниматель Игорь Заболотских из Ижевска; 23-летний Сергей Софронов из Череповца; 26-летний Илья Безуглый из Калининграда, специалист по интернет-маркетингу; 35-летний Александр Васейро, из Екатеринбурга, турист.

"Мы считаем, что все-таки вот эта эмоциональная, чрезвычайно эмоциональная реакция сменится непосредственно прямым общением, в ходе которого будут даны ответы на все поставленные вопросы", – прокомментировал задержание россиян пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 1 июля. МИД России на всякий случай выступил с предупреждением россиянам, находящимся в Азербайджане: "взвешивать целесообразность поездок" и соблюдать повышенную осторожность. Азербайджанская сторона парировала: все действия МВД и прокуратуры в отношении российских граждан "соответствуют законам страны" и не имеют политической подоплёки. 7 июля Песков повторил, что "Россия и Азербайджан являются и должны оставаться ближайшими партнерами, союзниками и странами, которые объединяет общая история, общее настоящее и общее будущее".

В ответ на межгосударственный скандал Следственный комитет России пообещал провести проверку обстоятельств гибели Сафаровых. Было возбуждено уголовное дело по статье о превышении полномочий, однако ни одного сотрудника полиции или Росгвардии, участвовавшего в рейде, под стражу не взяли. Само дело о предполагаемой преступной группировке передано в центральный аппарат СК. В Баку продолжают настаивать на "необходимости международной экспертизы" и полноценном расследовании убийства.