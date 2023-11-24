В рамках соглашения о временном прекращении огня в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС, признанная террористической в США и ЕС, освободила первую группу захваченных в Израиле 7 октября заложников;

Президент Чехии Петр Павел призывает всерьез относиться к возможности военной агрессии России против стран НАТО;

Делегация Армении отказалась участвовать в саммите ОДКБ, прошедшем в Минске;

Жены мобилизованных российских военнослужащих пытаются добиться возвращения мужей с войны в Украине;

Андрей Бильжо – о работе и творчестве в дни войны.