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Время Свободы

"Это реальная угроза". Президент Чехии о возможности нападения России на НАТО

Президент Чехии Петр Павел
Президент Чехии Петр Павел

Информационный дайджест "Время Свободы", 24 ноября

В рамках соглашения о временном прекращении огня в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС, признанная террористической в США и ЕС, освободила первую группу захваченных в Израиле 7 октября заложников;

Президент Чехии Петр Павел призывает всерьез относиться к возможности военной агрессии России против стран НАТО;

Делегация Армении отказалась участвовать в саммите ОДКБ, прошедшем в Минске;

Жены мобилизованных российских военнослужащих пытаются добиться возвращения мужей с войны в Украине;

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