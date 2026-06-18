"Это рекорд". Эксперты – об украинских ударах по российским НПЗ

В России – дефицит бензина. По подсчетам The Bell, это коснулось 53-х регионов страны. Так например, после ударов БПЛА по НПЗ в Нижнекамске 12 июня, компания "Татнефть" ограничила продажу топлива – до 20 литров бензина и 40 литров дизеля, однако вчера появилась информация, что эти ограничения отменены.

По данным Reuters, из-за топливного кризиса Россия планирует покупать бензин за границей. По словам источников агентства, топливо будет поставляться из одной из азиатских стран – в один из российских портов на западе страны.

На атакованный в ночь на 18 июня НПЗ в Капотне приходится около 40% нефтепререработки Московского региона, это приблизительно пятая часть местного топливного рынка.

После предыдущего удара в ночь на вторник, 16-го июня, НПЗ уже остановил работу, писало агентство Reuters со ссылкой на два источника в энергетической отрасли России. Тогда БПЛА повредили основную перерабатывающую установку, на долю которой приходится 53% мощности завода.

Reuters также сообщил, что Россия планирует импортировать бензин морским путем. По данным собеседников агентства, в июне ожидается, что партия бензина поступит в один из западных портов страны, топливо будет поставлено из Азии. Собеседник не раскрыл подробностей об объемах или поставщиках.

В прошлом году Россия, по данным источников агентства, уже рассматривала возможность импорта топлива морским путем, но тогда внутренних поставок оказалось достаточно. Ранее Москва также импортировала топливо из Беларуси и Казахстана, однако, как отмечают собеседники агентства, эти страны не обладают достаточными резервами для поддержки России в случае более серьезного кризиса поставок.

"Такого не было, это рекорд"

Могут ли поставки из Беларуси перекрыть дефицит топлива в России, и какой может быть схема покупки бензина Россией в Азии, телеканал Настоящее Время спросил у экономического обозревателя Андрея Маховского:

Маховский не считает, что в Москве возникнет дефицит топлива, "потому что Москву без бензина не оставят", однако "могут быть перебои, введение новых лимитов на заправках".

Поставки топлива из Беларуси, по словам экономического эксперта, не смогут перекрыть дефицит топлива в России, потому что "производство бензина в Беларуси составляет меньше 10% от потребления бензина в России, по дизельному топливу еще хуже – потребление дизельного топлива в России в 15 раз больше, чем все производство дизельного топлива в Беларуси".

Новые поставки из Азии, по словам Андрея Маховского, также не покроют дефицит топлива в России: "Это проблемы с логистикой, это дорого, это выглядит как какая-то совсем отчаянная мера".

"На самом деле сейчас все выглядит так, что этот топливный кризис может оказаться, самым жестким за все время войны. Мы не видели, что ВСУ наносило так много и так системно удары по российской нефтепереработке. За май, по-моему, были удары по 16 нефтеперерабатывающим заводам. Причем по восемь из десяти самых крупных пострадали. Такого не было, это рекорд", – говорит Маховский.

"Средняя эффективность украинских дронов – 10-15%"

Почему украинские удары по НПЗ оказались настолько разрушительными и почему российские ПВО не справляются? Об этом в прямом эфире Настоящего Времени расскаал бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) и консультант Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Иван Ступак. Сейчас он работает в аналитическом центре "Украинский институт будущего" (Ukrainian Institute for the Future):

"Скорее всего, вооруженные силы Украины после предыдущих атак нашли ключик к замку, который называется "ПВО Москвы и Московской области", и даже несмотря на усиленные меры, которые были предприняты непосредственно вчера (я думаю, что в районе Капотни поставили значительное количество грузовых автомобилей с так называемой "люлькой", которая поднимает рабочих для ремонта мачт уличного освещения, и там размещались пулеметчики), судя по всему, не сработало. По тем данным, которые у меня есть, средняя эффективность украинских дронов находится приблизительно на уровне 10-15%, то есть из общего количества запущенных дронов в зависимости от региона долетает до цели порядка 10-15% долетает.

Дроны – это не кусок металла, который легко можно увидеть на экранах радаров. Это легкие материалы: дерево, иногда пенопласт, иногда какой-то полимер. Они летят очень низко и радиолокационным станциям "Панцирь" очень тяжело запеленговать, увидеть эту цель.

Единственная действительно эффективная мера против дронов – это наземные мобильные огневые группы, крупнокалиберные пулеметы. Но Москва – большая, в каждом в микрорайоне, в квартале этих мобильных огневых групп не поставить. Поэтому мы видим, что с каждым разом количество прилетов и пробитий становится все больше и больше".