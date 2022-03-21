"ЭТО сделали мы". Россияне и иностранцы о коллективной вине

18 марта в российских городах состоялись праздничные мероприятия в честь годовщины присоединения Крыма. По многочисленным сообщениям с мест, на эти мероприятия сгоняли бюджетников.

Колезев

Не надо думать, что все бюджетные организации, которые размещают в соцсетях Z-агитацию за «спецоперацию», делают это осознанно, даже с учетом указаний сверху. Иногда аккаунты этих организаций вообще не контролируются сотрудниками. Вот что мне написали из одного из учреждений культуры Свердловской области:

«Не особо интересный случай, но массовый. Фактически с 20 декабря произошел захват групп в соцсетях нашего учреждения, как впрочем и вообще всех учреждений культуры Свердловской области. Мы уже тогда почуяли недоброе. Противно было, но что делать :( Мы на этих группах завязаны, потому что вынуждены постоянно отчитываться о кол-ве просмотров наших мероприятий, а отказать и саботировать распоряжение не могли. Так что бомбит страшно, но удалить нельзя. Контент, который публикуется в НАШИХ группах ожидаемого в это время содержания. Теперь модератор модерирует 787 учреждений Свердловской области».

Приложен скриншот письма с указанием передать управление аккаунтами в соцсетях по распоряжению вице-губернатора Свердловской области Чемезова.

В связи с этим обсуждают и вопрос того, сколько людей в целом в России поддерживает эту войну.

К.М.

Отдельно удивлён что люди ссылаются на соцопросы и говорят, что россияне поддерживают войну. Вот мы только что заказали соцопрос. Из 31,000 разговоров 29,400 прервали общение и отказались отвечать когда услышали о чём речь. На соцопросы отвечают только те, кто за.

Однако и те, кто не поддерживает это в мыслях, по малодушию поддерживают это в делах.

Священник К.А. цитирует полученное им письмо.

Хочу поделиться с Вами своей жизненной ситуацией. Я являюсь военнослужащим вооруженных сил рф, ... воздушно-космических сил. Ещё три недели назад я планировал поступить на пастырский факультет (заочное отделение) ... духовной семинарии. А сегодня ощущаю себя соучастником кровавой агрессии, поскольку не смог сложить с себя погон, а причина такому малодушию - квартирный вопрос. Военная ипотека взятая на ... года.И как такой человек как я мог дерзнуть стать пастырем?!

Кирилл Мартынов

Дорогие россияне, давайте признаем, что ЭТО сделали мы. Мы не остановили монстра, когда он был маленьким. Мы согласились быть покорными крепостными в собственной стране. И вот теперь нам пришел счет.

Но многие поддерживают войну вполне искренне.

К.К

Сим победиши. Пошел в «Дикси». Передо мной в очереди бабка. Не бабушка. Натуральная бабка. Неопрятная, неприятная, плохо одетая старая женщина. Говорит вслух: Ишь, ополчились они все нас. Мы к ним со всей душей. А они все против нас. Это все Америка. Чтоб она сгорела. Дать бы ей по зубам! Такой Vox populi. Я мягко: Бабушка, а вам на еду денег хватает? Она: Спасибо Путину, на хлеб хватило. Заплатила за свою буханку и гордо ушла. Тут уже прорвало приличного вида женщину за мной: Зато высказалась! Кассирша (мрачно): Она тут каждый раз высказывается.

Владимир Пастухов

Как говорил мой любимый герой из фильма Гая Риччи «Джентльмены» в сходной ситуации, «Такое не развидеть». Вчерашнее сборище в Лужниках - это, конечно, увеличительное стекло с большим искривлением, но от масштабов «искривляемого» все равно оторопь берет. В общем, пора подумать о будущем. Оно ведь все равно наступит, хоть и кажется, что сегодня крокодил солнце России проглотил. И в этом будущем с этими персонажами придется что-то делать, потому что они перейдут в него вместе с нами. Сначала они впадут в полную, почти клиническую депрессию и апатию, уровень которой будет соответствовать нынешнему возбуждению. И нам снова покажется, как и 30 лет назад, что их больше нет, а если есть, то ими можно пренебречь как предельно слабой величиной. И если мы опять так поступим, то они снова вспрянут ото сна и явятся нам в каком-нибудь очередном экзотическом виде. Не надо повторять ошибки. То, что мы имеем сегодня, есть следствие непроведенной в стране декоммунизации. Мы ограничились вялой критикой сталинизма, не тронув ту глыбу, из которой он вырос. За это и платим. Из недобитого коммунизма вырос обыкновенный фашизм. Все тут уперлись в люстрацию людей. Может быть, и это придется делать. Но в первую очередь придется заняться люстрацией идей. Декоммунизация и депутинизация - это процессы, которые уже совершенно очевидно станут содержанием всей следующей эпохи в истории России.

Обсуждают это и иностранцы.

Сотрудник Центра анализа европейской политики Андрес Эслунд.

Лично я никогда не встречал русского, который, если его немного подтолкнуть, не начинал бы защищать Путина и российские войны в Грузии и Украине. Русские, которых я встречал, жили за границей, в свободных странах со свободными СМИ.

Политик Ги Верхофштадт

Путинский Нюрнбергский митинг.

Людей заставляют присутствовать, чтобы создать впечатление, что русские поддерживают своего преступного лидера.

Журналист Сара Хёрст

Размахивать флагом на путинском митинге, потому что так приказало начальство — это всё равно поддерживать войну. Никого не волнует, что вы про себя думаете.

Журналист Эндрю Рот

Является ли война Путина в Украине "народной"? Оппозиция утверждает, что нет, но большинство опросов указывают на поддержку большинства. Пропаганда и страх играют свою роль, но нужно признать, что многие русские считают, что Путин правильно напал на Украину.

В Москве, на праздничном концерте в Лужниках, выступил и сам Путин.

Анатолий Несмиян

Сегодня анонсирована Речь. Вождь выступит в 15 часов и поздравит всех с очередной годовщиной присоединения Крыма. Заодно выскажет свои соображения по поводу идущей «спец-операции». В общем, подбодрит слега подугасший электорат. К событию пропаганда скреативила пару натужных сюжетов, бюджетников (по слухам) выгонят помахать чем дадут, изображая восторг.

Перефразируя Войновича, дела идут не так чтобы плохо, практически хорошо, но с каждым днем всё хуже и хуже. А потому Речь долженствует хотя бы ненадолго отвлечь от ценников в магазинах и вообще: мыслей как таковых.

Понятно, что решение о «спец-операции» принималось в том числе и с оглядкой на нынешнюю дату. Хорошо так вот выйти и скромно сказать — «Мы строили, строили, и, наконец, построили. Ура!» Шарики в небо, пробки в потолок, экстаз и восторг. Увы. Не срослось. Поэтому придется объяснять, кто виноват. Конечно же, враги, которые кругом, которые спят и видят, как бы лишить нас заслуженного триумфа. Поэтому речь в основном врагам и должна быть посвящена. Внешним и, понятно, внутренним. По мере продвижения к окончательной победе их будет становиться все больше. В рамках такой логики, в момент самой победы вокруг будут только враги. И одинокий Верховный лидер, держащий от них победную оборону в последнем окопе перед бункером.

Но это будет потом, когда победа. А пока — просто Речь. Не пропустите.

Н.А.

В связи с вчерашним «праздником» и толпой, размахивающей флагами, приветствуя речи о российском настоящем и грядущем спецоперационном величии, хочу поделиться таким воспоминанием.

В начале девяностых я работала продюсером на телевидении БиБиСи и мы снимали сюжет про конверсию.

На военном заводе в Красноярске уже много месяцев не платили зарплату. То есть мужики ракеты там клепали, а зарплату им не платили. И вот по соглашению о конверсии там стали производить стиральные машины «Вятка» (практически из ракетных частей ) и зарплату стали платить. Прямо таки 200 долларов в месяц – богатство для того времени и места. В домах сотрудников завода появилась еда, их дети вылезли из обносков ид итп.

При этом на заводе не было почти ни одного довольного человека. Мы взяли десятки интервью и все говорили «Да, мы не получали зарплаты и жили впроголодь – за то мы делали что то мощное! То чего все боялись. Наша ракета она огого скока народу могла убить. А сейчас! Что нам с того, что у детей новые ботинки. Это что ж мы сейчас – стиралки скручиваем? Это что ж мы в бабьи услужники поддались?! Стыдно отцам в глаза глядеть»

Все, все вот это вот говорили.

Г.А.

Во время Шестидневной войны - в момент, когда арабские армии уже были разбиты и отступали, а израильтяне выходили к Суэцкому каналу, - наслушавшиеся победных реляций в исполнении официальной пропаганды толпы жителей Каира высыпали на улицу и устроили праздник по случаю своей «победы».

Вчерашние торжества в Лужниках напомнили.

Трансляция выступления Путина, которую вело российское телевидение, внезапно прервалась и вместо Путина на экране появился Олег Газманов. Многие решили, что с Путиным что-то случилось, но в конце концов оказалось, что с ним всё в порядке и свою речь он закончил.

RealFitzroy

Происходящее с трансляцией выступления Президента России в Лужниках очень похоже на диверсию проснувшихся "спящих" в Останкино.

Экс-депутат Госдумы Вячеслав Ласков

Ещё раз. Выдохнув. Успокоившись, хотя сделать это крайне сложно.

На сегодня, на 15:00 было объявлено про обращение Президента к народу России. Вместо Путина - мы увидели концерт. Хорошо! Много людей, хорошие лица. Газманов, Расторгуев и вот - Президент, которого ждали, который успел сказать и он абсолютно прав: "Такого единения у нас давно не было!"

Это так. Путин, объявлением спецоперации, взлетел в рейтинге, как истребитель вертикального взлёта, резко вверх, как в свои лучшие годы и даже больше, став Отцом нации. Сегодня мы ждали квинтэссенцию его анализа и планов на ближайшее будущее.

И что мы увидели? Вставной номер с Президентом? Ему даже не дали договорить нам, телезрителяи и всему миру, и иначе как провокацией и позором высшей степени это назвать нельзя.

Оборвав трансляцию на полуслове, включили Газманова, которого мы уже видели, а потом каких-то профурсеток, которых никто не прерывал и дал возможность полностью высказаться.

То есть, обращения Президента не было. Был рядовой номер в середине с Президентом, причём, оборванный на полуслове, а потом, после массовки, снова воспроизведенный ТВ, но уже никому не интересный.

Это что? Технический сбой, как инструмент пятой колонны? После инцидента на Первом - это прям сигнал, сирена, что переправа с такими "конями" - это прямой путь на дно.

Елена Рыковцева

Какой вывод мы делаем из того, что случилось с выступлением В.Путина сегодня в Лужниках?

Такой, что линия задержки между реальной трансляцией и эфиром составляет уже три минуты.

Я видела и прямую трансляцию из Лужников, и запись. Все помнят, что Газманов в прямом эфире на полуслове обрывает Путина музыкальными криками «Вперёд Россия! Вперед Россия!».

Куда при этом подевался Путин никто не понимает. Думают нехорошее. Или хорошее.

В записи же Путин без помех заканчивает свою речь, его провожают овациями, потом его место занимает Газманов, практически целиком пропевает свою песню, и только в конце мы слышим эти выкрики с выбрасыванием левой руки: «Вперед Россия».

От того места, где в прямой трансляции был оборван Путин, до этих выкриков полных три минуты.

То есть сбой был в том, что они давали-давали Путина с задержкой в три минуты, а потом дрогнула чья-то рука, и трансляция перескочила на действительно прямой режим. То есть на концовку Газманова.

Говорят, программу Время щас тоже стали давать с минутной задержкой, чтоб успевать отлавливать за спиной Андреевой редакторш с плакатами. А Путину аж три накинули. То есть не исключают покруче форс-мажор, чем одна редакторша.

Кроме прерванной трансляции блогеры увлеченно обсуждали путинский гардероб.

Карина Орлова

Ребята, и особенно украинцы, помогите распространить эту петицию. Это важно. Выходы на Loro Piana есть, будем действовать.

«Loro Piana должна осудить Владимира Путина

В разгар кровопролитной войны, которую Россия ведет против Украины, 18 марта 2022 года президент России Владимир Путин публично появился в роскошном пальто итальянского бренда Loro Piana стоимостью более 10 000 долларов и свитере. Путин, которого президент США Джо Байден и все международное сообщество объявили военным преступником, вышел на сцену московского стадиона, чтобы отпраздновать аннексию Крыма в 2014 году и нынешнюю войну против Украины перед десятками тысяч своих сторонников.

Лицо и вдохновитель кровавой войны в сердце Европы, Владимир Путин предстал также как лицо Loro Piana. Роскошный бренд тем временем пожертвовал 5 миллионов евро на помощь Украине.

Но какие ценности на самом деле разделяет Loro Piana? Нравится ли им, что их представляет такой посол, как Владимир Путин? Такой Loro Piana хочет остаться в истории?

Владимир Путин давно известен как поклонник тонкого кашемира Loro Piana. Он не удержался даже после того, как назвал «предателями нации» тех россиян, которые живут на Западе и пользуются западными благами и ценностями. Он набросился на ориентированных на Запад россиян, только чтобы через два дня появиться в самой дорогой итальянской одежде в мире. Твиттер и итальянские СМИ уже бушуют по поводу наряда Путина.

Мы просим Loro Piana немедленно публично осудить Владимира Путина и потребовать, чтобы он перестал носить их одежду. В противном случае вековая история бренда будет навеки омрачена кровью тысяч невинных жертв путинской преступной войны.

Петиция сработала: основатель фирмы Пьер Луиджи Лоро Пиана заявил итальянской прессе, что фирма прекратила продажи своей одежды в России, активно помогает украинцам и "всем должно быть ясно, на какой мы стороне".

Другой широко обсуждаемой новостью стало опубликованное в "Новой Газете" открытое письмо, в котором основательница телеканала "Дождь" Наталья Синдеева обращается к Маргарите Симоньян, Тине Канделаки и Марии Захаровой.



Маша Филимор-Слоним

Экс-гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева обратилась к Тине Канделаки, Маргарите Симоньян и Марии Захаровой

Она попросила их перестать заниматься пропагандой российской агрессии и остановить смерти детей в Украине. Синдеева написала (https://t.me/sindeeva_news/38) публичное письмо после того, как увидела выступление всех трех своих знакомых на провластном митинге в Лужниках:

«Да, мы уже давно по разные стороны. Да, у нас принципиально разные взгляды и ценности, и я не сомневаюсь в искренности ваших убеждений. Вы имеете на них полное право, ровно такое же, какое имею я верить в противоположное. Но сегодня речь уже не идет о взглядах и мнениях. Сегодня мы говорим о жизни и о смерти. И все другое, как мне кажется, на фоне этого уходит на далекий задний план», — написала Синдеева.

Симоньян на письмо ответила.

Наташ, я не умею так возвышенно — на экзальтацию совсем не осталось времени, к сожалению. Но раз уж ты про жизнь и смерть и мне желаешь 'перейти на сторону жизни', то позволь тебя спросить, почему тебя совсем не волновала жизнь, когда ее восемь лет уничтожали на Донбассе? Почему об этом молчало твое СМИ? Почему молчала ты сама?

Моя душа все эти годы обливалась яростными и бессильными слезами от знания об этих чудовищных смертях. Яростными эти слезы были от обиды на то, что моя могучая Родина не защищает свет жизни тех, кто верит ей и молится на нее, — русских людей Донбасса.

Я говорила об этом на каждом углу, с разных трибун, я говорила об этом президенту Путину на закрытых встречах. Не получая ни от кого ни одобрения, ни понимания. Зато получая ваши насмешки, а также санкции и уголовные дела от ваших идейных вождей.

Я ездила туда, видела эти могилы, слышала эти стоны, мольбы, видела фотографии детей, разорванных в клочья прицельными кассетными бомбами, утирала слезы их родителям.

А ты?

Ты знаешь, что такое детский пляж в Зугрэсе? Знаешь, что с ним сделало государство, которое ты защищаешь? Знаешь, сколько месяцев было убитой дочери Горловской Мадонны?

Или ты только недавно, только сейчас проснулась навстречу свету жизни и осознала, 'как она может быть прекрасна'?

Тогда понятно. Тогда стоит изучить что-нибудь по этой теме, выходящее за рамки постов твоих друзей в ФБ и редакционных летучек 'Дождя'.

Или, возможно, было бы надежнее и дальше спать.

Раз уж ты предложила лирический тон, вспомни юную Цветаеву:

Буду бороться и плакать.

А вы — спите спокойно.

Украинский политик Алексей Гончаренко

Есть на россии те, кто понимает: путин разрушит свою страну полностью. Вроде и правильные вещи говорят, только наивно.

Но обращается Синдеева к тем, кто в этом диктатору помогает. Боюсь, больше не с кем там говорить. Как со стеной.

Б.М.

«Я не знаю, зачем я это пишу, и не думаю, что те, к кому я обращаюсь, захотят меня услышать, но я не могу не сделать этого, я отчаянно верю в добро, кроме этой веры нам сегодня ничего не остается, поэтому я все-таки скажу.

Тина, Маша, Марго, мы давно знакомы с вами лично. И я даже сначала хотела написать вам каждой личное письмо, но, увидев вас на сцене в Лужниках, решила, что важно обратиться к вам публично.»

Наталья Синдеева написала открытое письмо Маргарите Симоньян, Тине Канделаки и Марии Захаровой. (ссылка в комментарии)

И я восхищаюсь её выдержкой и решительностью. Раньше я пыталась разговаривать со всеми людьми. Готова была защищать их позиции, готова была слушать их, стоять рядом со всеми, стоять под абсолютной ненавистью псевдолиберальных каннибалов, была готова делать всё лишь бы попытаться уговорить людей, — в том числе тех, к которым обращается Наталья Синдеева, — избрать иной путь для России. И направить Россию по людскому пути развития, а не людоедскому. Да чего там, я и понимала большую часть позиций Маргариты и Марии, например. Это и мои позиции тоже. Россия была не то чтобы в кольце друзей последние 20 лет.

И я всегда призывала оппозицию разговаривать с людьми, разговаривать с властью, искать с людьми во власти общие позиции, пытаться объединяться со всеми, а не разъединяться. Говорила про то, что «Объединяющее нас — важнее различий». И не смотря на всю ненависть, не смотря на всё зло, которое мне делали очень подлые люди, продолжала пытаться делать свое дело и искать с людьми точки соприкосновения.

Но 24 февраля мне стало не о чем говорить. Вид людей, загнанных в харьковское метро, вид наших танков на украинской земле, весь тот кошмар, который наступил ранним утром 24 февраля, отнял у меня желание говорить. Возникло только желание огрызнуться напоследок, да и всё.

А Наташа, не такая. Наташа нашла в себе силы говорить. Нашла в себе силы продолжить разговаривать и уговаривать.

И это самое главное. Научитесь все разговаривать не смотря ни на что. Научитесь договариваться. Никогда не прекращайте это делать. Даже когда вам нечего больше говорить кроме слов ненависти, всё равно старайтесь гасить в себе это и разговаривайте.

Даже если вам больше нечего сказать всё равно постарайтесь найти слова. Потому что пока люди говорят они не убивают.

Не всех письмо впечатлило



Р.Б.

Ты ещё попроси Чикатило не е**ть детей в лесополосе.

А.Р.

Гендиректор "Дождя" Наталья Синдеева обратилась к Канделаки, Симоньян и Захаровой с очень эмоциональным посланием...

Я, признаться, не понимаю смысл такого жеста и, если честно, не одобряю его... Мне кажется, все эти потусторонние люди должны сегодня слышать только один призыв - встать на курс русского военного корабля и следовать им, не отклоняясь...

Д.А.

Я вовсе не так хорошо знаком с молодыми женщинами, к которым обращается Наталья Синдеева, но я видел, как победно они выстраивали свои карьеры в течение 2010-х и знаю важных мужчин, которые их благословляли на этом пути.

Дальше они все делали сами, в меру своего ума(разного) и радости служения(общей)…

И вот они на вершине успеха, им доверили выйти на столичную арену, чтобы разогреть публику перед появлением Главного мужчины своей жизни.

Они счастливы, они стали по-настоящему публичными женщинами.

Тина, Маша и Марго, мы вас будем помнить.

Пока Синдеева взывает к совести Симоньян, репрессии в России усиливаются

А война завязла, российская армия не может никуда продвинуться. Игорь Стрелков недоволен.

24-Й ДЕНЬ ВОЙНЫ

"Кап! Кап! Кап!" - как вода из прохудившегося подвесного умывальника, по капле уходят дни. Вместе с безценным временем уходят в никуда жизни и ресурсы. На фронте - бои местного значения, кроме Донбасса, где командование впустую расходует последние силы истекающей кровью донецкой и луганской пехоты, раз за разом в лоб штурмуя укрепрайоны ВСУ в Авдеевке и Марьинке.

И вот уже планомерный (после нескольких суток уличных боев) отход противника из Рубежного в Северодонецк - становится единственной "крупной победой" за двое суток. О "скором окружении" Донецкой группировки ВСУ перестал упоминать даже сверх-оптимистичный пропагандист Подоляка, умеющий "высасывать победы из пальца" по любому поводу.

Российские войска прочно "завязли" ВЕЗДЕ.

Мобилизации нет. Вчера президент даже словом не намекнул на ее возможность. А без мобилизации победу над т.н. "украиной" одержать невозможно "от слова вообще".

ВСУ, не смотря на постоянные потери, вскоре получат в строй десятки тысяч мобилизованных, а в течение пары месяцев - их число достигнет 2-3 сотен тысяч. Оружие им дадут "дорогие западные партнеры" - в любом количестве, включая самое современное. Уже посылают.

Не за горами тот момент ,когда оправившееся от первого шока украинское командование бросит свои войска в контратаки на самых уязвимых (для наших войск) направлениях.

И на данном фоне в воздухе все больше ощущается гнусный запашок "нового минского предательства". Все отчетливее становится ясно, что в Кремле больше не планируют воевать до победы.

Вот только не будет никакого "минска-3". Еще несколько недель "стояния" - и вместо "взаимоприемлемого компромисса" (на который намекает гнусь Мединский) - "уважаемые украинские партнеры" вновь потребуют от Кремля безоговорочной капитуляции. То есть: "вывести войска, сдать Донбасс, вернуть Крым, а дальше - "платить и каяться". НЕИЗБЕЖНО. И тогда придется воевать дальше. В гораздо более тяжелых условиях и с гораздо более сильным противником.

А пока - "кап! кап! кап!" - уходят дни, уходят возможности, связанные с самым безценным ресурсом (после человеческих жизней) - временем.

Продолжаются и санкции

Шепелин

Поведаю вам кое-что об УСПЕШНОМ опыте национализации в РФ. Об уходе сети немецкой сети строительных товаров OBI рассказывает ее поставщик:

— Немецкое руководство сказало: "закрываемся". Магазины закрыли, закрыли отгрузки от постащиков.

Потом российское руководство сети сказало: "Ничего подобного! Немцы нам не указ мы открывем магазины, будем торговать самостоятельно! У нас национализация, Главный за нас!"

Поставщикам сказали: "грузите, работаем!"

На вопрос: " Как?" (ведь не хочется по итогу остаться и без товара, и без денег) — ответили: "Мы всё наверху порешали, работаем!"

В общем, утром в четверг (17 марта) магазины OBI открылись. А днем немецкая сторона вырубила сервера — кассы перестали работать.

И вот так магазины третий день стоят закрытыми, а российское руководство OBI сообщило СМИ о "технических проблемах". Когда получится написать собственное программное обеспечение — неизвестно.

Константин Сонин

НАЗАД В СССР

В последние годы СССР миллион человек, а то и полтора, мечтали читать Набокова, пять миллионов - Толкиена и Чейза. Миллионов тридцать - смотреть "Звездные войны". А использовать современные прокладки - сто миллионов, я думаю. На фото - полки с прокладками в московском "Ашане" вчера.

Андрей Макаревич

Скоро нашей думе станет нечего запрещать. Хотя вредные слова еще остались - "лекарства", "цены", "путешествия", страшное сочетание "курс доллара"...

Анатолий Несмиян

Борис Джонсон заявил, что было бы ошибкой нормализовать отношения с Путиным после событий на Украине. "Пытаться нормализовать отношения с Путиным после этого, как мы это сделали в 2014 году, означало бы снова совершить ту же самую ошибку", — сказал он.

В переводе на общепонятный язык сказанное звучит просто: при любом развитии украинского конфликта Великобритания на снятие санкций не пойдет и будет настаивать на том, чтобы сохранить их в полном объеме и другими странами.

Андрей Мальгин

Для тех, кто еще не понял. Санкции не отменят.

Если Путин и Зеленский подпишут мирный договор - санкции не отменят.

Если Путин уберет войска - не отменят.

Если вернет Донбасс и даже Крым - не отменят.

Если Путина отвезут в Гаагу и придет новое правительство - тоже не отменят в ближайшей обозримой перспективе (но начнутся многолетние переговоры об отмене санкций).

Стройте планы на жизнь, исходя из этого. Нынешняя реальность - не временная.