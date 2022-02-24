Это война. Спецэфир программы "Археология"

В ночь на 24 февраля Россия начала вторжение в Украину. Развязана полномасштабная война. Что стало ее детонатором? Какие цели преследует Кремль? Поддержит ли войну население России, и укрепит ли она путинский режим?
Гости:
Андрей Колесников, политолог, руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги
Александр Морозов, политолог, сотрудник Карлова университета
Лев Гудков, заместитель директора, научный руководитель Левада-Центра
Глеб Павловский, политолог