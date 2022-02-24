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Археология

Это война. Спецэфир программы "Археология"

Это война. Спецэфир программы "Археология"
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Это война. Спецэфир программы "Археология"

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В ночь на 24 февраля Россия начала вторжение в Украину. Развязана полномасштабная война. Что стало ее детонатором? Какие цели преследует Кремль? Поддержит ли войну население России, и укрепит ли она путинский режим?

В ночь на 24 февраля Россия начала вторжение в Украину. Развязана полномасштабная война. Что стало ее детонатором? Какие цели преследует Кремль? Поддержит ли войну население России, и укрепит ли она путинский режим?

Гости:

Андрей Колесников, политолог, руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги

Александр Морозов, политолог, сотрудник Карлова университета

Лев Гудков, заместитель директора, научный руководитель Левада-Центра

Глеб Павловский, политолог

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