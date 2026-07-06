"Этот ужас навсегда останется ". Блогеры – об ударах по Киеву

В ночь на понедельник 6 июля российские войска нанесли новый воздушный удар по Киеву. Мэр города Виталий Кличко сообщил, что погибли по меньшей мере 12 человек, 46 были ранены, 27 из них госпитализированы. Повреждены 15 жилых домов. Больше всего пострадал дом в Подольском районе, где ударом разрушены пять верхних этажей многоэтажного жилого дома. Есть жертвы и в Киевской области: три человека погибли, 26, включая двух детей, пострадали, сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

Блогеры, не принадлежащие к провоенному Z-сообществу, соболезнуют семьям погибших, желают скорейшего выздоровления раненым, а также размышляют об ответственности за военные преступления России в Украине – в связи с принятием Нидерландами новых решений касательно спецтрибунала по агрессии против Украины.

Мат заменен на звездочки редакцией. Некоторые посты сокращены.

Svetlana Ilinskaya

Баллистическая ракета попала в жилой дом на Подоле. На трех этажах заблокированы люди.

Дегенераты опять обстреливают Киев баллистикой.

Пятый год обстреливают. Потратили миллиарды на то, чтобы убить сотни спящих людей.

Какой результат должны преследовать такие обстрелы?

Ну, в первый-второй год еще есть логика – запугать, уничтожить какие-то производства, заставить капитулировать. Но сейчас-то что? Разбомбить очередное отделение Новой почты и "Узбекский плов" на Гарматной?

Ну нет у поехавшего мозгами деда столько ракет, чтобы принудить Украину сдаться.

Я так понимаю, это бьют, чтобы картинкой в зомбоящике отвлечь недорогих россиян от битвы канистрами на заправках. Никакой другой цели не просматривается.

UPD. Еще многоэтажки. ЖК Варшавский. Виноградарь.

Поздняки. Ракета ударила посреди жилых домов.

Прилетели Х-101. Что-то взрывается вдалеке.

Elena Boric

Очередная ночная атака на Киев. Очередная бессонная ночь. Сильное задымление – закрыла окна. А у кого-то окон уже нет, нет и квартиры, мебели, семейных фотографий. С**и орки среди ночи разрушают жилые дома, уносят человеческие жизни.

Ian Valietov

Мои соболезнования семьям погибших киевлян. И не только киевлян.

Еще одна чудовищно тяжелая ночь в столице.

Еще одна чудовищно тяжелая ночь для всей страны.

У меня давно нет иллюзий по поводу соседей и будущей жизни с ними рядом, я не верю в то, что они когда-нибудь станут другими.

Не станут.

Мы сегодня нанесли им ответный удар, достаточно серьезный и эффективный по значимости, но менее эффектный…

…Меня упрекают за то, что я периодически пишу, что не вижу конца войны.

Упрекать можно. Но я его действительно не вижу.

Хочу ли я, чтобы это кошмар закончился? Несомненно.

Но текущая логика и развитие событий противоречит самой возможности мирного урегулирования.

Нас хотят принудить к капитуляции. Не к остановке огня, не к замораживанию по линии БС (боевого соприкосновения – РС). К капитуляции.

Думаю, что этого не случится при любых обстоятельствах. Как бы РФ ни давила на нас.

Новая неделя началась. Еще одна неделя многолетней войны. Еще одна летняя неделя.

И надо жить.

Держимся.

Леонид Невзлин

Суд над российскими военными преступниками все ближе. Нидерланды решили разместить на своей территории полноценную оперативную фазу Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, а не только подготовительные этапы.

В Гааге уже формируют основной "каркас" института и завершают подготовку к его полноценному запуску. Во второй фазе деятельности спецтрибунал должен приступить к осуществлению своей юрисдикции: начать расследования, предъявлять обвинения, вести судебные разбирательства и выносить приговоры. Ожидается, что инстанция заработает в полную силу уже в следующем году.

Как заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, после решения правительства Нидерландов спецтрибунал окончательно выходит из плоскости концепций и политических дискуссий, приобретая реальные институциональные очертания.

Установление справедливости и максимально возможное привлечение к ответственности Путина, его банды и всех, кто причастен к военным преступлениям против украинцев, – необходимый минимум, который должно обеспечить международное сообщество.

Путин и его людоедская идеология должны быть осуждены по всем правилам и законам в открытом процессе. Камера Милошевича его уже заждалась. Но не только его одного, и не только его ближайших подельников. Ответить должны все, кто пришел на украинскую землю, кто запускал ракеты по жилым домам, кто пропагандировал войну и геноцид.

Массированный российский обстрел Киева в ночь на 6 июля – второй в череде атак на столицу Украины за последнюю неделю. В ночь на 2 июля в Киеве погибли 22 человека и более 100 получили ранения.

Anna Kovalchuk

Шел второй месяц лета 2026-го года.

Два месяца, как характер обстрелов украинской столицы сменился с функциональных на показательные.

Приблизительно тогда же обнулился и смысл скрупулезных подсчетов баллистик.

Когда цифра переваливает за второй десяток, она при любой степени мастерства ПВО перестает быть военным понятием и переходит в категорию Ісусе довіряю тобі.

Хотя что уж, словосочетание "пуск Циркона" в анонсах мониторингов все еще заставляет поджиматься пальцы на ногах.

Такой гимнастики у них бывает до пяти раз за ночь.

Индивидуальные сейфти-протоколы почти не претерпели изменений.

Разве что увеличилась плотность комментариев "п****ц" в открытые чаты.

Шулявка, ВДНХ, Левый, Оболонь, Печерск; все в терминологии солидарны.

Ну и плюс из нового – комары.

И так все вокруг звенит, ну вы-то куда.

В убежище не хожу, верю в криптонитную силу коридора.

Этот подход построен на костях здравого смысла и понимании, что паркинг, как и ближайшее метро, у нас низкого залегания.

Зато в ванной в промежутках между восклицанием "охбля" можно сделать пятиступенчатый уход. Как раз время есть и темнота – самый кайф для ретинола.

Спойлер: эффекта ноль. Косметология вовек не знала настолько бессмысленных усилий.

Утром все равно выглядишь как человек, который видел будущее и не может его изменить.

Конечно, страшно.

Нет ничего более бесполезного, чем рассуждения о том, что свою ракету не услышишь. Мол, если есть взрыв – то уже долетело, и ты уже в безопасности

Ой да иди ты в ж**у, физика звука.

Туда же отправляется и якобы обнадеживающая сравнительная статистика ДТП. Что-то не припомним случаев 10 жертв в одном кейсе аварии единоразово.

А в сложившемся подъезде – запросто.

Утром киевская администрация характеризует атаку как "найбільшу", наверняка при этом зная, что этот рекорд не продержится долго.

Места прилетов смутно понимаешь по измерению маршрутов транспорта.

У отскочивших в командировку из Киева подружань выраженное FOMO. Настолько преисполнились, что даже начали слегка понимать диаспору.

К обеду уже восстановлено все, кроме хлебальников горожан.

На Кловской барышня пыталась спуститься на станцию на поднимающемся эскалаторе.

На нем же и въезжала спиной вперед обратно в вестибюль. Была приободрена словами "Коли ще, як не сьогодні".

Единственным существом, выглядящим довольным жизнью была проживающая на Печерске семимесячная лощеная левретка.

Но честно говоря, она даже по собачьим меркам никогда не производила впечатление интеллектуалки…

Наши ближайшие перспективы: продолжение тяни-толкай, усиление ударов по гражданским тылам с двух сторон, чуть меньшие с нашей стороны.

По Киеву наваливать будут утроено, придется терпеть.

Обнимемся, дорогие.

Таков путь

Ксения Ларина

Киев. Число погибших и раненых растет. Этот ужас навсегда останется с людьми, этот ужас навсегда останется в памяти детей. Не знаю что сказать. Ужас наблюдающих никогда не сравнится с ужасом переживших эту трагедию. В страшном сне бы не приснилось, на что способна моя гребаная страна. Мб мы просто боялись об этом думать – какие мы на самом деле. А вот Путин вытащил все грязное варварское нутро великой русской державы. Удастся ли отмыться от этой крови? Нет. Одних гложет стыд, других возбуждают убийства, третьи заходятся от восторга и злорадства. Если бы не война, мы бы так и не узнали, кто мы. Завтра в Киеве траур.

Michael Yudanin

Кто бомбил Киев?

Киев бомбили. Бомбили намеренно, не случайно, когда один подбитый дрон из сотни падает на жилой дом, а как вот уже более четырех лет – прицельно, запланировано били по кирпичным пятиэтажкам и современным высотным домам, по больницам и паркам. Бомбили, надеясь, быть может, что украинцы наконец-то озвереют, начнут бомбить хрущевки, а не НПЗ; это заветная мечта любого агрессора.

Как крысы у Камю, несли смерть бомбы и ракеты -–детища научно-технического прогресса. На этот раз удалось убить более двадцати человек – и еще, наверное, не всех нашли.

Киев бомбили – кто? Солдат, который нажимал на кнопку. Офицер, который отдавал приказ. Железнодорожник, который вез военные грузы. Инженер, который конструировал ракету. Рабочий, который ее делал. Но не только они.

Киев бомбили учителя, которые много лет промывали и промывают детям мозги; а некоторые, особенно заслуженные – и их родителям. Профессора, которые в 2015 году говорили аспирантам, что не стоит заниматься вопросом, что привело общество к войне против Украины и оккупации Крыма и Донбасса, что это неинтересная тема (да, реальный случай); те же профессора и сегодня, уже за границей, говорят то же самое тем же аспирантам. Киев бомбили интеллектуалы, занимавшиеся любой темой, только бы не касаться опасных вопросов, не подставить своей аудитории честное зеркало. Бомбили артисты, делающие вид, что ничего не произошло, продолжающие творить так, будто не было Освен... то есть, простите, Бучи и Ирпеня, пыточных комнат в Херсоне и погреба в деревне Ягодное. Бомбили "простые люди", которые "ни при чем" – то есть люди, не желающие быть "при чем"; многие из них любят воскликнуть "А что я могу сделать?!" – и исчезают после ответа.

Вся эта команда поддержи людоедов и бомбила Киев. Без нее ничего бы не получилось.

Многие из этих людей, как лейтенант Бах у Гроссмана, немедленно бы прекратили все это варварство, будь на то их воля – но в том-то и дело, что без их воль, не решающих, но вносящих свой посильный вклад, не взлетела бы ни одна ракета

Sergei Medvedev

И еще раз: всем френдам и нефрендам, задающимся сложной моральной дилеммой, можно ли радоваться прилетам по Москве, выражающим поддержку московским друзьям и ностальгирующим по Капотне.

Даже не буду цитировать, что там Томас Манн говорил по поводу бомбардировок его родного Любека – просто дам сегодняшнее фото из Киева, 22 погибших, более 100 раненых. И еще тысячи таких же фото из сотен городов за 1590 дней войны.

Вам надо благодарить ВСУ за их благородство, что они бьют по инфраструктуре, чтобы обескровить агрессора, а не по жилым кварталам, как террористы из Кремля. Хотя боюсь, что у гуманизма есть свои пределы в обуздании естественного чувства мести...

И еще тут часто упоминают злорадство. (Особенно продвинутые даже вспоминают немецкое Schadenfreude, что в общем один хрен, разве что Schaden более юридический термин, типа ущерб). Нет, друзья, зло не в украинских дронах, не в горящих НПЗ и не в очередях за бензином, зло в России и больше нигде. И это не радость, а чувство справедливости – мы же не радуемся тяжелому, но справедливому приговору, это другое.

Это маленькое исправление фундаментальной асимметрии, заложенной в самой природе этой войны, когда одни умело выносят НПЗ и военную технику, а другие прицельно убивают людей. И от этой коррекции несправедливости на душе становится чуточку легче.