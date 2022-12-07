"Этот закон ударит по всем". Блогеры о запрете "ЛГБТ-пропаганды"

Владимир Путин подписал новый закон о запрете пропаганды "нетрадиционных отношений". Предыдущий закон, действовавший с 2013 года, распространялся только на несовершеннолетних, теперь же за "пропаганду ЛГБТ" среди любых возрастов полагаются крупные штрафы.

Ксения Болецкая

Фильмы, сериалы, книги, спектакли, просто новости с квир-персонажами теперь под угрозой.

Чтобы ни рассказывали депутаты - мол, самим геям и трансгендерным людям эти поправки ничем не грозят, по факту целую группу людей вывели за рамки закона, лишили возможности защищать свои права

Залина Маршенкулова

Хотя эксперты и говорят, что ничего принципиально не изменится, и якобы теперь просто нельзя ПИСАТЬ и рассказывать где-то про свои отношения (а это разве не отменить мое существование получается?).

Если раньше «пропаганда» была запрещена только для несовершеннолетних, то теперь запрет хотят распространить на всех граждан России независимо от возраста. При этом среди несовершеннолетних дополнительно запретят еще и «демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений».



По закону демонстрация — это в том числе изображение и описание словами. Получается, несовершеннолетним теперь запрещается смотреть, читать, слушать про нетрадиционные сексуальные отношения.

На новый запрет бурно отреагировал книжный рынок: торговцы спешно убирают с прилавков книги, за которые их могут привлечь к ответственности, в первую очередь нашумевший роман "Лето в пионерском галстуке" Елены Малисовой и Катерины Сильвановой.

В Хабаровске провластный "Совет отцов" уже устроил акцию, скупив в местных магазинах все имевшиеся там экземпляры этой книги и уничтожив их.

Известный "гееборец", депутат Госдумы Хинштейн, призвал своих подписчиков доносить ему на все случаи обнаружения подобных книг в магазинах.

Магазин "Литрес" решил предложить некоторым авторам переписать свои книги, чтобы их можно было вернуть в продажу.

Сталингулаг

Оттепель! Ведь могли просто сжечь. И не только книги

Некоторые издательства, впрочем, заняли иную позицию.

Понятие "пропаганды ЛГБТ" абсурдно само по себе, отмечают комментаторы.

Дмитрий Нова

Я давно уже пребываю в конфузе, как, наверное, любой разумный человек в России, потому что мне не понятны две вещи. Ну во-первых, термин "пропаганда". В моем понимании, он означает некую рекламу каких то постулатов, догм или мировоззрений, причем в позитивном ключе. Потому что в негативно про ЛГБТ можно говорить все что угодно, за это никто не накажет. Но проблема в том, что ЛГБТ никто не рекламирует и не пропагандирует! Т.е. самого факта пропаганды тупо не существует изначально. А что же существует? Существует движение за равные права с гетеросексуальными представителями вида хомо сапиенс. Никто в ЛГБТ не говорит, "присоединяйтесь к нам, потому что быть геем это круто"! А говорят, "дайте нам равные права, в том числе право на регистрацию брачных договоров, потому что какая вам нафиг разница кто из нас с кем живет, кто кого любит и кто кому хочет завещать свое имущество в наследство!?". Тут изначально нет пропаганды. О чем вы, идиоты, пишете "законы"?..

Если в обществе кто-то не заслуживает счастья и прав, значит, никто не заслуживает

Во-вторых, история видит массу примеров, когда какие то группы лиц подвергались репрессиям за какие то их особенности. Например женщины, за особенность быть женщинами и при этом не быть мужчинами. Когда то было время, что женщины не могли голосовать, учиться и даже управлять автомобилем. Но человечество ментально прогрессировало и в итоге им все выше указанное разрешили. Была ли пропаганда феминизма? Были ли законы запрещающие говорить о женщинах?.. Примеров в истории много. Когда то человечество признало рабовладение незаконной деятельностью - надо же какой прогресс. В общем и целом, человек стал признавать себя более-менее ценным существом и стал наделять себя правами и даже писать конституции. Одним из главных движителей прогресса был научный подход и наука каким то странным образом доказала, что женщины, люди с черным цветом кожи, и тд - оказывается тоже люди. А раз они тоже люди - они имеют право иметь права. Вопрос - являются ли представители ЛГБТ людьми? Пусть те, кто пишет эти идиотские "законы" ответят на этот вопрос. Потому что, если они (ЛГБТ) люди, то подобные "законы" нарушают их права путем дискриминации.

Но как я уже писал раньше, лично мне не нравится сама тема ЛГБТ - мы обсуждаем то, чего обсуждать не было никакой необходимости, если бы к этим людям применялись те же законы, которые применяются к гетеросексуалам. Т.е. если бы не было проблемы, то и обсуждать было бы нечего. А проблема тут всего одна - у них нет таких же прав, как у подавляющего большинства и более того, против них ведется кампания по дискриминации. [...]

Вопрос все еще актуален - заслуживают ли граждане ЛГБТ счастья и равных прав? Это вопрос человечности. И если в обществе кто то не заслуживает счастья и прав, значит никто не заслуживает. Нарушается фундаментальное правило о равенстве и появляется дискриминация. А дискриминация это болезнь и она лишь разлагает общество и делает его лицемерным, конфликтующим в самом себе и злым. Поэтому тут вопрос должен быть обращен к обществу - вы хотите жить в дискриминации? Потому что, если вы дискриминируете по сексуальному признаку, то будьте готовы, что дискриминация коснется и вас тоже. И она может иметь уже другие формы - дискриминация по политическим взглядам, по религиозным, да хоть по цвету глаз - у фанатиков нет предела, а фанатизм имеет свойство множиться.

Так может дойти и до запрета киноклассики или документальных съемок эпохи застоя, иронизируют в блогах.

Илья Будрайтскис

Понятие «ЛГБТ-пропаганды» - одно из самых удачных (и отвратительных) изобретений путинской системы. Это не активная позиция, которая открыто требует солидаризироваться с насилием и унижением, а наоборот, солидарность неучастия - ведь никому не хочется, чтобы какая-то «пропаганда» лезла в его личную жизнь. Никто не обязан быть агрессивным гомофобом - нужно всего лишь пассивное одобрение гомофобии, которая проявляется через общую давящую атмосферу и паутину безличных правил. То есть у вас сохраняется возможность одновременно и как бы оставаться нейтральным, и в полной мере разделять наслаждение с «моральным большинством», безжалостно втаптывающим в грязь меньшинство.

Запрет на "пропаганду" коснется не только ЛГБТ-сообщества, указывает книжный критик Галина Юзефович:

Этот закон не только вредит определенной страте, он вредит абсолютно всем, независимо от их ориентации или самоидентификации. Этот закон наносит сильнейший удар по нашей общей свободе слова - отныне все мы не можем публично говорить (писать, читать, снимать) о том, что видится нам важным и интересным. Вообще все мы - хоть гомо-, хоть гетеро, хоть кто угодно еще.

Да, солидарность и поддержка притесняемых очень важны. Но в данном случае, мне кажется, необходимо помнить, что закон этот - не адресный. Это удар по всем нам. Всем вместе и каждому в отдельности.

И если вам кажется, что пока в очередной раз "пришли за евреями" или "за коммунистами", а вы не то и не другое, то зря оно вам так кажется. Как и в случае с законами о фейках или о дискредитации армии, опять пришли за всеми нами.

Маша Терещенко

Это закон, который стремится лишить всех нас, наших детей, будущих детей свободы самоопределения

Новый ЛГБТ закон вызывает очередной приступ бессильного отчаянья. Я очень сочувствую тем, кого он касается напрямую, ухудшая их и так непростую жизнь. Но параллельно ощущаю, насколько сильный это удар по обществу в целом. Это дискриминационный закон, но он и нечто большее, чем просто дискриминационный. Это закон, который стремится лишить всех нас, наших детей, будущих детей свободы самоопределения, свободы быть теми, кем хочется быть. Мы все ЛГБТ+, потому что человек, живой настоящий человек не вписывается в бинарную систему, в которой мальчику нельзя плакать, а девочке нужно уметь готовить. Многие из нас выросли в ней и воспринимают эту клетку как нечто удобное, потому что задаваться вопросом «кто я?» в 45 или 60 - просто страшно. Но правда в том, что мы все - ЛГБТ+, и никакое государство не имеет права диктовать, быть ли нам мальчиками или девочками, спать ли с партнерами своего или противоположного биологического пола, и как об этом всем говорить в общественном и культурном пространстве.

Недавно столкнулась с простым и сильным образом: во многих западных городах есть пешеходные переходы, которые вместо стандартной зебры отмечены радугами. Потому что мир не бинарен, он не черно-белый, он полон разных цветов. И я уверена, что diversity пробьется все равно через все дискриминационные законы, рано или поздно, так или иначе.

Зато гомофобам в России теперь раздолье.

Риск подвергнуться преследованию и насилию для представителей ЛГБТК в России и раньше был большим, и закрепление гомофобии в качестве государственной идеологии окончательно лишает их всякой надежды.

Ренат Давлетгильдеев

Сегодня я давал интервью CNN. Так вышло, что последние недели мне приходится работать геем. Что поделать, если на всю Россию публичных геев – как пальцев на руке. И один из них Антон Красовский.

Так вот. И ведущий спросил меня – мы всё прочитали про закон. Всё про него понятно. Но вот лично для тебя Ренат, что самое страшное?

Мальчики и девочки, которых не принимает никто, никогда не узнают, что быть геем - это нормально

«Ренат, привет. Мне 16. Я из небольшого города в Сибири. Я гей. И меня не принимают ни родители, ни одноклассники. Я всегда боялся об этом говорить, на самом деле мне не с кем об этом поговорить. Я хотел покончить с собой, послушал твой подкаст, и как будто мне теперь есть с кем говорить, и я решил, что я сильнее».

«Ренат, привет…»

Мне, моим друзьям-активистам, коллегам по защите прав ЛГБТ пишут такие сообщения каждый день. Кому-то даже чаще.

Мне не страшно за себя, за тех моих взрослых друзей-геев, кто остался в России. Или кто едет прямо сейчас в аэропорт.

Самое страшное для меня – что вот эти мальчики и девочки, которых не принимает никто, никогда не узнают, что быть геем - это нормально. Что они – нормальные. Что они имеют право жить.

Александр Хоц

Путин ведь интересуется историей?

Интересно, ему кто-то объяснит, почему в прошлой русской революции было "так много евреев", а в будущей революции будет "так много геев"?

Западный мир рано или поздно прикончит гомофобную империю, которая репрессирует миллионы людей

Можно сказать и иначе. Западный мир, на военный потенциал которого трудится, в том числе, и свободное западное гей-сообщество, - рано или поздно прикончит гомофобную империю, которая репрессирует миллионы людей и загоняет их в подполье.

Это уже не конкуренция двух систем, а война между ними на уничтожение. И я очень рад, что "моё сообщество" вносит свой вклад в разгром ублюдочного путинского режима.

Запрещай не запрещай, а ЛГБТ-комьюнити свободного мира сделает всё, чтобы путинской России больше не было. Думаю, получится, потому что свобода и любовь сильнее, чем рабство и ненависть.

Ну, и будет отдельный праздник, когда по российскому ящику запустят балет гея Чайковского в знак прощания с маньяком - гомофобом. Пётр Ильич его и похоронит..)

А пока остается только уезжать.

Янгмаша

Ну приняли все таки этот средневековый закон, жаль, хотя и было понятно к чему идет

Напоминаю, что если вы лгбт-персона и испытываете преследование в рф, то можете точно так же уехать по гуманитарной визе, если было или планируется какое-то сотрудничество с немецкими или другими организациями. Напишите в Quarteera, там подскажут больше

Телеканал "Дождь" в знак солидарности раскрасил свой логотип в цвета радужного флага.

Накануне финального голосования в Госдуме госсекретарь США Энтони Блинкен призвал российских депутатов одуматься. Спикер Госдумы Вячеслав Володин ответил главе Госдепа: "Не надо нам навязывать чуждые ценности. Вы свои разрушили – посмотрим, чем это все закончится, но однозначно печально, потому что это Содом. И США стали центром этого Содома в мире. Пускай там и живут, а к нам не лезут".

Леонид Слуцкий ответил на критику со стороны США "универсальным" аргументом "где вы были 8 лет":

Госсекретарь Энтони Блинкен, внезапно вспомнив про важность диалога с парламентом России, призвал «отозвать» закон о запрете пропаганды нетрадиционных отношений, педофилии и смены пола. Блинкен назвал это «ударом по свободе выражения».

Классический пример «извращенного сознания». Госдеп 8 лет не волновали ни геноцид русских на Донбассе, ни ущемление их права на жизнь. Зато запрет пропаганды ЛГБТ вызвал стремительную и бурную реакцию.

Не лезьте со своим уставом к нам, господин Блинкен! Оставьте себе и свои «ценности», и свои «свободы». В России будут мальчики и девочки, которые будут расти семьях, где есть папа и мама. Мы не позволим, в том числе и законодательно не позволим, калечить наших детей и искусственно насаждать псвевдокультуру «многообразия полов». Всего два их в природе – мужской и женский. А остальное – от лукавого!

Колоритный комментарий опубликовал в Телеграме Адам Делимханов:

О правильности данного законопроекта говорит также реакция Америки, где Госсекретарь США Энтони Блинкен предложил отозвать проект закона. Вот истинное лицо США, где у власти находятся самые мерзкие сатанисты. Империя лжи и лицемерия в очередной раз предстала перед нами в своем настоящем обличии. Это не власть, а шайка лгбт-шников и ублюдков, которые хотят навязать свою мерзость остальному здравомыслящему миру. Об истинной сущности этих нелюдей также очень хорошо знал наш великий Первый Президент ЧР, Герой России АХМАТ-ХАДЖИ КАДЫРОВ (ДАЛА цуьнан гIазот къобал дойла).

Нет сомнений, мы во главе с Президентом России ВЛАДИМИРОМ ВЛАДИМИРОВИЧЕМ ПУТИНЫМ и ДОРОГИМ БРАТОМ, Главой Чеченской Республики, Героем России РАМЗАНОМ АХМАТОВИЧЕМ КАДЫРОВЫМ будем продолжать идти по ПУТИ традиционных религиозных, семейных и культурных ценностей, не позволим навязать нам и нашим потомкам эту грязь. Мы отстоим свою религию, культуру, честь и достоинство! ПУСТЬ ВОСТОРЖЕСТВУЕТ СПРАВЕДЛИВОСТЬ! АХМАТ-СИЛА! АЛЛАХУ АКБАР!!!

В качестве примера "навязываемой миру мерзости" Сергей Лавров на "Примаковских чтениях" привел общий туалет в Швеции.

Ксения Собчак

Ну, не будем его шокировать тем, что в России каждый второй бар/ресторан и столовая с общим туалетом для обоих полов. А то ещё расстроится, не по-людски так.

Российские чиновники, похоже, не в силах объяснить даже себе, чем так опасны однополые отношения. Им помогает Александр Баунов:

Много слышно от российских депутатов и их компании, что лгбт - это западное оружие пострашнее бомбы. Однако же, если лгбт - это оружие, почему Запад первым делом применил его к себе? Нет ответа.

Или это оружие просто потому что западное? Почему тогда не оружие всё остальное западное - от автомобиля депутата до самого парламента, в котором он заседает, и самой идеи законов, за которые какие-то представители округов должны голосовать в каких-то чтениях. Все это извне занесено в русскую цивилизацию с ее единоверием, единоначалием и единоутробием.

Депутатам следует запретить иностранные вещи и себя, как одну из них - наиболее вредоносную

СССР развалился не от лгбт, а от знакомства населения с иностранными автомобилями (большинству хватило на картинках), и от мечтаний, что депутатов надо выбирать не из одного кандидата, а хотя бы из двух. Вот с этого и надо начать. Депутатам следует запретить иностранные вещи и себя, как одну из них - наиболее вредоносную. Самораспуститься и покаяться в следовании чуждым образцами. Думу царю навязали либералы, а в СССР, когда космос и победа, никаких дум не было. От этих имитаций идеи закона, чуждых исконным русским традициям поиска неземной правды на земле и обретения ее в правоте высшего начальства, военкор уже давно устал.

"Традиционные ценности" нужны главным образом для того, чтобы женщины не переставали рожать новых солдат, считает драматург Валерий Печейкин

Сегодня в России полностью запретили пропаганду ЛГБТ. Пожилые мужчины запретили молодым женщинам писать и читать книги о том, как молодые мужчины любят друг друга. Пожилые — молодым, мужчины — женщинам.

Женщинам в России уже лет сто ничего не запрещали, только разрешали. Это самая эмансипированная часть общества. Женщина не должна служить в армии, рожать ребёнка, женщина может носить юбку и брюки, может носить длинные волосы, а может и короткие. Женщина может взять другую женщину под руку. Если женщина очень возмужала, то про неё снимут проект "Пацанки", чтобы напомнить, что она слабая женщина. Но общество уважает сильную женщину, а слабого мужчину — ненавидит.

В обществе, где мужчины должны сражаться, женщины должны рожать

Ничего не поменялось. Но вдруг выяснилось, что у женщин нет своего представителя во власти (преимущественно мужской). Женщина действовала пластично через социальные связи и социальные сети. Зачем ей грубая власть, когда есть мягкий плед и книжка?

Если бы женщины даже захотели, они бы не смогли запретить что-то мужчинам. Женщины не смогут запретить мужчинам писать и читать романы про хорошего Сталина, попаданцев или чьи-то лесбийские фантазии. Женщина просто понять не может, зачем это запрещать: пусть пишут и читают. Заворачиваются в плед, пьют какао.

Но мужчина не хочет какао. Он взялся за женщин. Воспитание человека начинается с детства. Значит, нужно сначала воспитать женщин. Идеальная женщина: сильная как мужик и рожает как баба. Это её право, но оно может стать обязанностью. В обществе, где мужчины должны сражаться, женщины должны рожать. Вам повестка, вы беременны.

Так что сегодняшний закон — это послание от бумеров зумеркам. Хоть от анимешника, а лучше от айтишника, но — роди.