ЕЦБ повысил ключевые ставки из-за войны на Ближнем Востоке

Европейский Центробанк (ЕЦБ) на заседании 11 июня повысил основные процентные ставки на 25 базисных пунктов. Ставка по депозитам выросла с 2% до 2,25%, ставка по основным операциям рефинансирования – до 2,4%, а ставка по маржинальным кредитам – до 2,65%.

Это первое повышение ставок с сентября 2023 года. До последнего времени ЕЦБ придерживался курса на смягчение денежно-кредитной политики после того, как в 2023 году довел депозитную ставку до пикового уровня в 4%. С июня 2025 года депозитная ставка удерживалась на уровне 2%.

В заявлении регулятора говорится, что война на Ближнем Востоке усиливает инфляционное давление в еврозоне. По оценке ЕЦБ, последствия роста цен на энергоносители начинают распространяться не только на энергетический сектор, но и на продовольствие, товары и услуги.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что повышение ставки стало реакцией на уже наблюдаемые инфляционные последствия конфликта, а не на гипотетические будущие риски. По её словам, бездействие могло бы привести к дальнейшему ускорению роста цен и усложнить возвращение инфляции к целевому уровню в 2%.

Одновременно с решением о повышении ставок ЕЦБ пересмотрел экономические прогнозы. Ожидания по инфляции на 2026–2027 годы были повышены из-за роста цен на энергоносители. При этом прогнозы экономического роста еврозоны ухудшены на фоне давления высоких сырьевых цен на доходы населения, потребительский спрос и деловую активность.