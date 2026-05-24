European Gymnastics снял ограничения со спортсменов из РФ и Беларуси

Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) снял ограничения со спортсменов из России и Беларуси. Распоряжение исполнительного комитета союза опубликовано на сайте организации.
Решение последовало вслед за допуском российских гимнастов до международных соревнований с флагом и гимном, которое принял исполком World Gymnastics.
Уже 27 мая в Болгарии стартует Чемпионат Европы по художественной гимнастике, где российские гимнасты смогут принять участие.
Ранее исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) больше не рекомендовал вводить ограничения на участие белорусских спортсменов (включая команды) в соревнованиях, регулируемых международными федерациями и организаторами международных спортивных мероприятий.
- Ограничения были введены 28 февраля 2022 года и 28 марта 2023 года и связаны с полномасштабным вторжением России в Украину, которому способствовал режим Лукашенко. Решением исполнительного совета МОК от 7 мая 2026 года они отменены.
- Национальный олимпийский комитет Украины заявил "категорический протест" против решения МОК. В НОК Украины подчеркивают, что Беларусь продолжает поддерживать российскую агрессию против Украины.