European Gymnastics снял ограничения со спортсменов из РФ и Беларуси

Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) снял ограничения со спортсменов из России и Беларуси. Распоряжение исполнительного комитета союза опубликовано на сайте организации.

Решение последовало вслед за допуском российских гимнастов до международных соревнований с флагом и гимном, которое принял исполком World Gymnastics.

Уже 27 мая в Болгарии стартует Чемпионат Европы по художественной гимнастике, где российские гимнасты смогут принять участие.

Ранее исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) больше не рекомендовал вводить ограничения на участие белорусских спортсменов (включая команды) в соревнованиях, регулируемых международными федерациями и организаторами международных спортивных мероприятий.