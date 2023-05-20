Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил о взятии Бахмута, города в Донецкой области, за который несколько месяцев шли ожесточённые бои.

В шестиминутном ролике в телеграме Пригожин говорит, что город был взят 20 мая около полудня. "224 дня длилась операция по взятию Бахмута, "бахмутская мясорубка", — сказал основатель ЧВК.

По словам Пригожина, операция по взятию города началась для того, чтобы дать возможность "потрёпанной российской армии прийти в себя". Владелец ЧВК также заявил, что в боях за Бахмут участвовали исключительно наёмники, без помощи со стороны регулярных частей.

Пригожин поблагодарил генерала российской армии Сергея Суровикина "за возможность провести тяжёлую операцию" и президента России Владимира Путина "за высокую честь защищать свою родину". "Мы боролись не только с ВСУ в Бахмуте, мы боролись с российской бюрократией, которая вставляла нам палки в колёса", — утверждает владелец ЧВК.

Пригожин в своей речи резко отозвался о министре обороны России Сергее Шойгу и главе Генштаба Валерии Герасимове. По словам ЧВК "Вагнер", они превратили войну в собственное развлечение.

Минобороны России и Киев сообщение о взятии Бахмута пока не комментировали.

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