Полиция в Екатеринбурге задержала находящегося под домашним арестом оппозиционного политика Евгения Ройзмана по административному делу о распространении сведений об экстремистской организации. Об этом сообщило издание Ura.ru со ссылкой на адвоката Владислава Идамжапова.

По словам адвоката, в декабре на Ройзмана был написал донос. Бывшая жена политика Юлия Крутеева сообщила в фейсбуке, что речь может идти о перепосте оппозиционера Алексея Навального в социальной сети "ВКонтакте". Крутеева говорит, что у Ройзмана нет аккаунта в этой социальной сети и он туда "просто ни разу в жизни" не заходил.

По данным телеграм-канала "Не для протокола", который местные СМИ называют связанным с администрацией губернатора региона, уже сегодня Ройзмана должны отвезти в Ленинский районный суд в Екатеринбурге. В картотеке на сайте суда пока нет информации о заседании, участником которого бы являлся политик, отмечает издание It’s my city.

Ройзман с августа 2022 года находится под фактическим домашним арестом по уголовному делу о дискредитации российской армии. Политику запрещено выходить из дома по ночам, пользоваться интернетом и соцсетями.

По административному делу о распространении экстремистской информации ему грозит арест на 15 суток. Однако если он будет наказан за репост, ему может грозить арест уже по его основному уголовному делу, о дискредитации.