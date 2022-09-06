Журналистка Евгения Альбац уехала из России из-за опасения ареста.

"У меня было четыре административки, меня объявили иностранным агентом, и стало понятно, что у меня примерно три-четыре недели до ареста", - заявила Альбац на своём ютьюб-канале, добавив, что перед тем, как принять окончательное решение об отъезде, она посоветовалась с находящимся в заключении оппозиционным политиком Алексеем Навальным. По словам журналистки, Навальный сказал: "Не валяйте дурака, вам надо уезжать, никому не нужно, чтобы вас посадили".

Альбац также уточнила, что переехала в Нью-Йорк, где будет преподавать в одном из университетов.

Евгения Альбац с 2009 года возглавляла оппозиционное издание The New Times (ранее - "Новое время"), а в 2013 году стала его владельцем

В 2017 году из-за финансовых сложностей Альбац объявила о прекращении выхода бумажной версии The New Times, с тех пор журнал выходил только в интернете.

В октябре 2018 года суд оштрафовал журнал The New Times на 22 миллиона и 250 тысяч рублей за непредоставление данных о зарубежном финансировании в Роскомнадзор.

В феврале текущего года Роскомнадзор заблокировал сайт издания за материалы о войне в Украине, а в мае составил на Евгению Альбац четыре протокола о распространении фейков в этих материалах.

В конце июля Минюст России включил Альбац в реестр "иностранных агентов".