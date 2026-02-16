Евгения Чичваркина приговорили к девяти годам по делу о "фейках"

Дорогомиловский суд Москвы приговорил предпринимателя Евгения Чичваркина к девяти годам колонии заочно по обвинению в неисполнении требований к "иностранным агентам" и распространении фейков о российской армии. Именно такой срок запросило гособвинение.

Чичваркина признали "иноагентом" в июне 2022 года, после этого российский суд дважды штрафовал его по протоколам о нарушении деятельности "иностранного агента". По данным "Медиазоны", дело против него завели за отказ предоставлять в Минюст России соответствующий отчет. "Осторожно, новости" пишут, что поводом для дела стала публикация материалов без плашки "иностранного агента".

В распространении фейков об армии Чичваркина обвинили из-за публикации в инстаграме скриншотов заявления "Антивоенного комитета России" в августе 2024 года и комментария к нему. В посте объединение осудило ракетный удар российских войск по детской больнице "Охматдет" в Киеве в июле 2024 года, назвало действия армии России военным преступлением.

Евгений Чичваркин – сооснователь и бывший совладелец сети салонов сотовой связи "Евросеть". С декабря 2008 года он живёт в Великобритании, занимается ресторанным бизнесом. Активно выступал против российских властей, поддерживал Алексея Навального, в 2022 году стал участником "Антивоенного комитета".