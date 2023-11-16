Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Евгения Кара-Мурза опасается за жизнь мужа в омской колонии

Евгения Кара-Мурза
Евгения Кара-Мурза

Жена российского оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы, отбывающего 25-летний срок в колонии строгого режима в Омске, заявила, что опасается за жизнь мужа.

Евгения Кара-Мурза сделала это заявление в Лондоне на состоявшейся в Палате лордов церемонии, где она по поручению мужа приняла Премию Свободы, присуждённую ему международным объединение м либеральных партий. Об этом сообщает "Голос Америки".

42-летний Владимир Кара-Мурза страдает полинейропатией, что является следствием попыток его отравления в 2015 и 2017 годах, в результате которых он оба раза впадал в кому. Этот диагноз является противопоказанием для содержания в тюремных условиях. Если это заболевание не контролируется медицинскими препаратами и физическими упражнениями, оно делает конечности человека нечувствительными.

По словам Евгении Кара-Мурзы, в камере площадью три на полтора метра, где с сентября содержится её муж и где помещаются только кровать и табуретка без спинки, физические упражнения невозможны. Состояние здоровья Владимира Кара-Мурзы в таких условиях ухудшается. "Они используют эти карцеры как способ пытки", – сказала жена оппозиционера.

Она также опасается, что в тюрьме Владимир Кара-Мурза может подвергнуться ещё одной попытке убийства. "Тот факт, что его максимально изолировали, конечно, заставляет меня очень беспокоиться за его жизнь", – пояснила Евгения Кара-Мурза.

Первого ноября Владимира Кара-Мурзу в пятый раз подряд отправили в ШИЗО. Ранее ему вменили 14 нарушений режима, в итоге он был признан злостным нарушителем и переведен на строгие условия отбывания наказания.

"Владимир Кара-Мурза помещен в реально пыточные условия – что вызывает особое беспокойство в связи с тяжелым состоянием его здоровья", – написал адвокат Вадим Прохоров.

  • В конце апреля 2022 года против Владимира Кара-Мурзы было возбуждено уголовное дело о публичном распространении так называемых фейков про российскую армию по мотивам политической ненависти. Поводом для преследования стало выступление политика перед членами Палаты представителей штата Аризона США. По версии следствия, Кара-Мурза распространил "заведомо ложную информацию" о том, что российские военные бомбят жилые районы, родильные дома, больницы и школы в Украине.
  • Позже на Кара-Мурзу возбудили дела о государственной измене и осуществлении деятельности организации, признанной нежелательной в России. 17 апреля 2023 года политика приговорили к 25 годам колонии строгого режима.

Форум

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG