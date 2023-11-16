Евгения Кара-Мурза опасается за жизнь мужа в омской колонии

Жена российского оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы, отбывающего 25-летний срок в колонии строгого режима в Омске, заявила, что опасается за жизнь мужа.
Евгения Кара-Мурза сделала это заявление в Лондоне на состоявшейся в Палате лордов церемонии, где она по поручению мужа приняла Премию Свободы, присуждённую ему международным объединение м либеральных партий. Об этом сообщает "Голос Америки".
42-летний Владимир Кара-Мурза страдает полинейропатией, что является следствием попыток его отравления в 2015 и 2017 годах, в результате которых он оба раза впадал в кому. Этот диагноз является противопоказанием для содержания в тюремных условиях. Если это заболевание не контролируется медицинскими препаратами и физическими упражнениями, оно делает конечности человека нечувствительными.
По словам Евгении Кара-Мурзы, в камере площадью три на полтора метра, где с сентября содержится её муж и где помещаются только кровать и табуретка без спинки, физические упражнения невозможны. Состояние здоровья Владимира Кара-Мурзы в таких условиях ухудшается. "Они используют эти карцеры как способ пытки", – сказала жена оппозиционера.
Она также опасается, что в тюрьме Владимир Кара-Мурза может подвергнуться ещё одной попытке убийства. "Тот факт, что его максимально изолировали, конечно, заставляет меня очень беспокоиться за его жизнь", – пояснила Евгения Кара-Мурза.
Первого ноября Владимира Кара-Мурзу в пятый раз подряд отправили в ШИЗО. Ранее ему вменили 14 нарушений режима, в итоге он был признан злостным нарушителем и переведен на строгие условия отбывания наказания.
"Владимир Кара-Мурза помещен в реально пыточные условия – что вызывает особое беспокойство в связи с тяжелым состоянием его здоровья", – написал адвокат Вадим Прохоров.
- В конце апреля 2022 года против Владимира Кара-Мурзы было возбуждено уголовное дело о публичном распространении так называемых фейков про российскую армию по мотивам политической ненависти. Поводом для преследования стало выступление политика перед членами Палаты представителей штата Аризона США. По версии следствия, Кара-Мурза распространил "заведомо ложную информацию" о том, что российские военные бомбят жилые районы, родильные дома, больницы и школы в Украине.
- Позже на Кара-Мурзу возбудили дела о государственной измене и осуществлении деятельности организации, признанной нежелательной в России. 17 апреля 2023 года политика приговорили к 25 годам колонии строгого режима.
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