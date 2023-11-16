Евгения Кара-Мурза опасается за жизнь мужа в омской колонии

Жена российского оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы, отбывающего 25-летний срок в колонии строгого режима в Омске, заявила, что опасается за жизнь мужа.



Евгения Кара-Мурза сделала это заявление в Лондоне на состоявшейся в Палате лордов церемонии, где она по поручению мужа приняла Премию Свободы, присуждённую ему международным объединение м либеральных партий. Об этом сообщает "Голос Америки".

42-летний Владимир Кара-Мурза страдает полинейропатией, что является следствием попыток его отравления в 2015 и 2017 годах, в результате которых он оба раза впадал в кому. Этот диагноз является противопоказанием для содержания в тюремных условиях. Если это заболевание не контролируется медицинскими препаратами и физическими упражнениями, оно делает конечности человека нечувствительными.



По словам Евгении Кара-Мурзы, в камере площадью три на полтора метра, где с сентября содержится её муж и где помещаются только кровать и табуретка без спинки, физические упражнения невозможны. Состояние здоровья Владимира Кара-Мурзы в таких условиях ухудшается. "Они используют эти карцеры как способ пытки", – сказала жена оппозиционера.



Она также опасается, что в тюрьме Владимир Кара-Мурза может подвергнуться ещё одной попытке убийства. "Тот факт, что его максимально изолировали, конечно, заставляет меня очень беспокоиться за его жизнь", – пояснила Евгения Кара-Мурза.

Первого ноября Владимира Кара-Мурзу в пятый раз подряд отправили в ШИЗО. Ранее ему вменили 14 нарушений режима, в итоге он был признан злостным нарушителем и переведен на строгие условия отбывания наказания.

"Владимир Кара-Мурза помещен в реально пыточные условия – что вызывает особое беспокойство в связи с тяжелым состоянием его здоровья", – написал адвокат Вадим Прохоров.