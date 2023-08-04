Евродепутаты заступились за россиян, не желающих воевать в Украине

Группа депутатов Европарламента обратилась в Европейскую комиссию и к странам ЕС с призывом решить вопрос о предоставлении убежища россиянам, которые не желают воевать против Украины.

Учитывая, что российские вооруженные силы нарушают права человека и нормы международного гуманитарного права в Украине, у граждан России есть моральное обоснование отказаться от участия в войне, отмечается в письме депутатов. Текст письма оказался в распоряжении Deutsche Welle, сообщила в пятницу "Немецкая волна" (Русская служба DW).

Право на отказ от военной службы по убеждениям закреплено в Конституции России. Власти не информируют призывников об этом праве или отказывают им в осуществлении, говорится в обращении семнадцати европейских депутатов.

Европарламентарии предполагают, что в связи с ужесточением в России закона о воинской повинности может увеличиться число прошений о предоставлении убежища в странах Европейского Союза. Авторы письма считают обязанностью государств ЕС предоставление защиты и убежища россиянам, которые отказываются по убеждениям от военной службы.

Депутаты, подписавшие обращение в Европейскую комиссию, ссылаются на данные подкомитета Европарламента по правам человека, который наблюдает за положением "отказников". В частности, как сообщает "Немецкая волна", командование России создало на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины более 10 незаконных центров, где содержатся приблизительно 600 человек, не желающих участвовать в боевых действиях.

"Немецкая волна" попросила адресатов письма подтвердить его получение, ответы пока не поступили.