Евродепутаты заступились за россиян, не желающих воевать в Украине

Группа депутатов Европарламента обратилась в Европейскую комиссию и к странам ЕС с призывом решить вопрос о предоставлении убежища россиянам, которые не желают воевать против Украины.
Учитывая, что российские вооруженные силы нарушают права человека и нормы международного гуманитарного права в Украине, у граждан России есть моральное обоснование отказаться от участия в войне, отмечается в письме депутатов. Текст письма оказался в распоряжении Deutsche Welle, сообщила в пятницу "Немецкая волна" (Русская служба DW).
Право на отказ от военной службы по убеждениям закреплено в Конституции России. Власти не информируют призывников об этом праве или отказывают им в осуществлении, говорится в обращении семнадцати европейских депутатов.
Европарламентарии предполагают, что в связи с ужесточением в России закона о воинской повинности может увеличиться число прошений о предоставлении убежища в странах Европейского Союза. Авторы письма считают обязанностью государств ЕС предоставление защиты и убежища россиянам, которые отказываются по убеждениям от военной службы.
Депутаты, подписавшие обращение в Европейскую комиссию, ссылаются на данные подкомитета Европарламента по правам человека, который наблюдает за положением "отказников". В частности, как сообщает "Немецкая волна", командование России создало на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины более 10 незаконных центров, где содержатся приблизительно 600 человек, не желающих участвовать в боевых действиях.
"Немецкая волна" попросила адресатов письма подтвердить его получение, ответы пока не поступили.
- В пятницу президент России Владимир Путин подписал законопроекты о повышении в России призывного возраста, а также о запрете получившим повестку в военкомат выезжать за рубеж.
- Мобилизация в России была объявлена в сентябре прошлого года. По оценкам, после её объявления несколько сот тысяч человек выехали из страны. При этом представители ряда стран ЕС заявляли, что само по себе нежелание быть мобилизованным не может быть основанием для получения убежища.
Форум