Еврокомиссия лишила Венецианскую биеннале гранта из-за участия России

Европейская комиссия прекратила финансирование Венецианской биеннале в размере двух миллионов евро из-за допуска России к участию в выставке современного искусства. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Тома Ренье.

"Я могу подтвердить, что Еврокомиссия направила письма о решении прекратить предоставление гранта в два миллиона евро. Мы политически осуждаем решение об открытии российского павильона и приглашаем итальянское правительство заняться этим вопросом", – заявил он, отдельно подчеркнув, что отказ от финансирования связан с участием России.

О планах участия России стало известно в начале марта. Российский павильон получил название "Дерево укоренено в небе". Инициатива представляет собой музыкальный фестиваль с участниками из разных регионов России, а также Аргентины, Бразилии, Мали и Мексики, сообщали организаторы.

В заявлении Еврокомиссии отмечается, что государства и организации ЕС должны соблюдать санкционный режим и избегать предоставления площадок тем, кто поддерживал или оправдывал войну России против Украины. В Москве, в свою очередь, заявляют о "дискриминационных попытках отмены культуры".

Венецианская биеннале – одна из крупнейших международных культурных выставок, проходящая раз в два года и охватывающая различные виды искусства – архитектуру, кино, музыку, танец и театр. В последний раз Россия участвовала в ней в 2022 году.