Еврокомиссия оштрафовала Google на 890 миллионов евро

Евросоюз оштрафовал компанию Google на 890 миллионов евро (1,015 миллиарда долларов) за нарушение правил ЕС в сфере цифровых технологий.

Как отмечается в пресс-релизе, опубликованном в четверг Европейской комиссией, штраф был наложен за предоставление преимуществ собственному сервису в поисковой системе Google, а также за ограничение выбора для потребителей в магазине приложений Google Play.

"Мы установили, что Google наносит ущерб компаниям, предлагающим аналогичные услуги - например, в сферах онлайн-торговли или спорта, не обеспечивая им такой же заметности в поисковой выдаче Google", - заявила заместитель председателя Европейской комиссии Хенна Вирккунен.

По словам Вирккунен, в ЕС также пришли к выводу, что "Google ограничивала возможности разработчиков приложений предлагать клиентам более выгодные условия в магазине приложений Google Play".

Комиссия заявила, что американская технологическая компания обязана внести изменения для приведения своей деятельности в соответствие с законодательством ЕС; в противном случае ей грозят новые штрафы.



Google имеет право обжаловать штраф в судах ЕС. На исправление нарушений корпорации, как отмечается, отводится примерно два месяца.

Компания раскритиковала выводы ЕС, заявив о возможной подаче иска к Еврокомиссии. "Это не честная конкуренция, а ухудшение качества продукта, спровоцированное небольшой группой преследующих собственные интересы лиц, в результате чего страдают европейские компании и потребители", - заявил президент по глобальным вопросам Google Кент Уокер.

Это не первый крупный штраф Брюсселя техногигантам по закону о цифровых ренках – в апреле 2025 года комиссия по тому же закону отшрафовала Apple на 500 миллионов евро, а Meta – на 200 миллионов, отмечает Настоящее время.