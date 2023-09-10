Еврокомиссия: въезд в ЕС на авто с номерами РФ - запрещённый импорт

Еврокомиссия подтвердила интерпретацию санкционного законодательства в отношении России, согласно которой въезд в страны ЕС на зарегистрированных в России автомобилях может расценивается как запрещённый импорт. Ссылку на соответствующий документ Еврокомиссии - разъяснения о применении санкций по состоянию на 8 сентября - первым опубликовало издание РБК.

Ранее сообщалось о нескольких случаях ареста на таможне в Германии зарегистрированных в России автомобилей, на которых граждане России пытались въехать в страну. Таможенники ссылались на санкционные нормы ЕС. При этом в других странах Евросоюза о таких случаях не сообщалось, и в Германии известно шла лишь о нескольких подобных случаях.

Тем не менее, из разъяснения Еврокомиссии следует, что, согласно действующему санкционному режиму, въезд в ЕС зарегистрированных в России автомобилей действительно может рассматриваться как запрещённый импорт. "Не имеет значения, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях, если оно подпадает под таможенные коды, перечисленные в приложении XXI (в том числе код 8703), происходит из России или экспортируется из нее. Чаще всего это касается транспортных средств, имеющих российские номерные знаки и зарегистрированных в России", – говорится в документе Еврокомиссии.

В упомянутом приложении перечислены товары, ввоз которых из России в ЕС запрещён. Если трактовать разъяснение Еврокомиссии буквально, как это делают опрошенные РБК эксперты, то следует предположить, что таможенные органы стран ЕС могут не пропустить в Евросоюз не только автомобили, но и личные вещи россиян, включая ноутбуки, смартфоны, фотокамеры, косметику, чемоданы и туалетную бумагу.

При этом отмечается, что пояснения Еврокомиссии, хотя и опубликованы на её официальном сайте, носят рекомендательный характер, поскольку "толковать законодательство ЕС уполномочен только Европейский суд". Насколько таможенники на практике будут руководствоваться этими пояснениями, - неясно. Посольство России в Финляндии, однако, уже выпустило рекомендацию воздержаться от поездок в страну на машинах с российскими номерами.

Представители властей ФРГ ранее в разговоре с Радио Свобода ранее отмечали, что, хотя список запрещённых к ввозу вещей и вступил в силу ещё в июне, таможенный контроль "проводится выборочно и ориентирован на особые риски". При этом, по мнению опрошенных Радио Свобода специалистов, формальный запрет практически не проводится в жизнь, поскольку таможенным органам необходимо доказывать, что изымаемые предметы и вещи произведены в России, что было бы сопряжено с громадными затратами времени. Поэтому де-факто проблемы на границе у россиян могли возникнуть из-за автомобилей, но не ноутбуков или косметики. Эти мнения, однако, были высказаны ещё до разъяснений Еврокомиссии от 8 сентября.

После широкомасштабного российского вторжения в Украину ЕС ввёл в отношении России 11 пакетов санкций. В Евросоюзе подчёркивают, что основная цель санкций - ограничить возможность российских властей получать доходы и финансировать войну.