Еврокомиссия заявила о всплеске антисемитизма в Европе

Всплеск антисемитских инцидентов по всей Европе в последние дни достиг необычайного уровня. Он напоминает о некоторых "самых мрачных временах истории". Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

"Бутылки с зажигательной смесью бросают в синагогу в Германии, звёзды Давида рисуют на жилых домах во Франции, осквернено еврейское кладбище в Австрии, совершены нападения на еврейские магазины и синагоги в Испании, демонстранты скандируют лозунги ненависти в адрес евреев", – отмечается в сообщении.

Еврокомиссия уточнила, что евреи в Европе сегодня вновь живут в страхе. Брюссель осудил антисемитские действия и выразил поддержку еврейским общинам в ЕС. В заявлении отмечается, что в страхе насилия из-за религии или идентичности не должны жить представители любых конфессий.

В свою очередь Европейский еврейский конгресс сообщил, что в Париже на стене одного из домов, где появились шестиконечные звёзды, уличные художники создали мурал в поддержку Израиля под девизом "Народ Израиля жив!" ("Ам Израэль хай!").

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