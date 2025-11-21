Европа готовит ответ на план США по урегулированию войны

Власти Украины, Великобритании, Франции и Германии готовят встречное предложение в ответ на американский план мирного урегулирования войны, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

21 ноября Владимир Зеленский провёл переговоры с лидерами союзных стран. По итогам обсуждения они заявили, что любое соглашение, касающееся Европы или НАТО, "требует одобрения европейских партнёров или консенсуса союзников. По данным Reuters, США не консультировались с европейскими странами при подготовке плана, а Европа выразила решительную поддержку Киеву.

"Мы все хотим, чтобы эта война закончилась, но важно, как именно она закончится. Россия не имеет никакого законного права требовать каких-либо уступок от страны, в которую она вторглась", – заявила глава европейского внешнеполитического ведомства Кая Каллас.

Кроме того, европейские чиновники и дипломаты раскритиковали предложение США разморозить активы России и вложить часть средств — 100 миллиардов долларов — в возглавляемые США меры по восстановлению Украины, при этом Вашингтон получил бы 50% прибыли. Источники Politico заявили, что такой подход, предложенный спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, может помешать планам ЕС использовать активы для так называемого репарационного кредита Киеву.

Один из европейских дипломатов назвал идею скандальной. "Европейцы изнуряют себя, пытаясь найти жизнеспособное решение по использованию активов в интересах украинцев, а Трамп хочет извлечь из них прибыль. Это предложение, скорее всего, будет отвергнуто всеми", – отметил собеседник Politico.

Высокопоставленный чиновник ЕС заявил, что у президента США нет полномочий размораживать активы, находящиеся в Европе. Другой европейский политик добавил, что "Уиткоффу нужно обратиться к психиатру".

После начала войны в Украине страны Запада заморозили активы российского Центробанка на сумму свыше 200 миллиардов евро, из которых около 190 миллиардов размещены в Euroclear в Бельгии. Украина получает процентный доход от этих средств.

При обсуждении репарационного кредита Бельгия потребовала предоставить дополнительные гарантии, чтобы не нести ответственность за риски, связанные с этой схемой.

Страны Евросоюза выступают за предоставление Украине репарационного кредита в размере 140 миллиардов евро под залог замороженных средств российского Центробанка. План Еврокомиссии предусматривает, что Украина погасит кредит, когда война закончится, и Россия согласится компенсировать причинённый ущерб. После этого Еврокомиссия вернёт деньги Euroclear, и Россия сможет снова их использовать.